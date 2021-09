Bonjour Nicolas, Léa, alors j’ai écouté la matinale et je suis un peu gênée, pas un mot sur la victoire de Sandrine Rousseau à la primaire écolo. Rien walou nada.

Comme si vous attendiez tranquillement, le cul sur vos chaises matelassées, les résultats de la primaire mardi soir.

Alors que, pardon mais, depuis vendredi et la publication par Libé des propos d’Alice Coffin proche conseillère de Sandrine Rousseau à Yannick Jadot, expliquant que ce serait « contraire à ses combats que d’être un obstacle à une candidature féministe » et que quand « on est vraiment féministe, on laisse la place. »

Voilà c’est tout… :

Mais qu’ils s’en aillent les Yannick Jadot, les Eric Piolle, avec tout le respect que je peux avoir pour eux mais c’est pas possible, qu’ils nous expliquent pas qu’ils sont pour le féminisme. Eric Piolle il a dit ça dans son discours, il a dit je serai un marchepied pour les féministes, pour les femmes françaises, mais non mec, t’es pas un marchepied, t’es une porte blindée là. Allez-vous-en !

Voilà c’est comme ça, tu dégages.

On se demande même pourquoi organiser une primaire puisque d’après Alice Coffin, dans une compétition opposant Rousseau à un homme, et bien si ce dernier est vraiment féministe, il cèdera sa place à… Sandrine Rousseau.

Peu importe que celui-ci soit construit comme Yannick Jadot, tout déconstruit comme Eric Piolle ou en vrac comme Alice Coffin elle-même, ça ne change rien, face à Sandrine Rousseau c’est pile tu perds, face elle gagne.

Faudrait surtout pas que Jadot le prenne personnellement mais s’il pouvait simplement reconnaître qu’en tant que bénéficiaire du système patriarcal, il doit céder sa place à une femme pour réparer, compenser ou au moins pour s’excuser du fait qu’il a bénéficié de plusieurs millénaires de masculinisme patriarcale.

Alors, soit Jadot reconnaît son privilège de genre et il cède la place, soit il ne le reconnaît pas et… C’est un oppresseur qu’il faut combattre. C’est pas compliqué.

Rien de personnel… la preuve c’est que Sandrine Rousseau elle-même, au nom du privilège blanc, face à une candidate noire, arabe, asiatique, métisse ou tout individu perçu comme non-blanc… aurait, elle-même cédé sa place.

Mais bien sûr. Comme n’importe quelle femme “racisée“ aurait laissé sa place à une autre femme “racisée“ lesbienne, si celle-ci était « porteuse d’un handicap physique ». Mais bien sûr.

Bon, reste à savoir si on départage le cas d’une femme métisse face à un homme franchement noir avec l’aide d’un nuancier mais globalement je pense que vous aurez compris le principe.

L’idée c’est que face au parcours exceptionnel d’une femme, victime de harcèlement et féministe comme Sandrine Rousseau, on ne peut pas être un homme blanc, se dire féministe et se battre contre elle, encore moins gagner.

Peu importe ce que tu fais, ce que tu réussis, ce que tu dis et même ce que tu penses : il n’y a qu’une chose qui compte c’est ce que tu es.

Enfin, pour être plus précise, ce n’est pas exactement ce que tu es, c’est plutôt la place que tu occupes dans la grille de lecture toute pétée d’Alice Coffin, reste simplement à savoir si c’est également celle de Sandrine Rousseau et du conseil constitutionnel, parce que si c’est le cas, je vous l’annonce ce matin, Sandrine Rousseau est la première femme présidente de la république française… Ah moins qu’elle cède la place à Anne Hidalgo qui en tant que femme, fille d’immigré espagnole… Faut que j’demande à Alice.