Depuis que Poutine a entrepris jeudi dernier de "dénazifier l’Ukraine", je remarque que l’on a un peu tendance à se montrer critique à l’égard du copain de boisson de Gérard Depardieu.

Ce qui est très injuste envers feue la caution bancaire de Marine Le Pen et dont elle saluait par ces mots la vision : "Je pense qu’il représente une nouvelle vision"

Et comme le disait Eric Zemmour qui rêvait d’un Poutine français, Dieu seul sait, après Poutine lui-même, qu’il fallait être visionnaire pour transformer le monde aussi rapidement.

Rendez-vous compte : en moins d’une semaine Poutine a réussi à transformer un humoriste en chef de la résistance, un miracle qu’apprécieront ici tous ceux qui connaissent Alex, Lison, Tanguy, François et moi-même.

En moins d’une semaine Poutine vient d'accoucher malgré lui d'une Europe politique, capable de défendre ses principes contre ses intérêts particuliers, ce qui n’était pas arrivé depuis… Bah depuis le traité de Rome je dirais.

En moins d’une semaine, Poutine a réussi l’exploit de redonner un rôle à l'Otan qui ne savait même plus pourquoi elle existait… Et à ringardiser la ritournelle du chœur des vierges pour en finir avec l’Otan : "Moi je suis pour sortir de l’Otan je voudrais quand même le rappeler. Je voudrais sortir du commandement intégré. Sortir du commandement de l’Otan, tendre la main à la Russie".

Et force est de reconnaître que depuis jeudi, l’idée de tendre la main à Poutine, s’est presque autant démonétisée que le souverainisme, les bottes de Francis Lalanne et les suppliques à l’embauche de Ségolène Royal.

En moins d’une semaine, Poutine a même réussi à faire réfléchir les écolos allemands sur la nécessité de l’indépendance énergétique.

Et, oh miracle, à faire débrancher RT dans toute l’Europe.

En moins d’une semaine, Poutine a réussi à rallier à sa cause l'Iran des mollahs, la Corée de Kim Jun Un, la Syrie d'El Assad, la Tchéchénie de Kadyrov et même Maduro, bref, tous les humanistes.

En moins d’une semaine, Poutine a enfin réussi à faire savoir au monde entier ce que tous les Syriens savent depuis 2015 : que c’est un criminel de guerre et qu’il sera nécessaire de le juger comme tel. Et que contrairement à ce que disait Jean-Luc Mélenchon face à Léa Salamé en 2016, Vladimir Poutine n'a pas réglé le problème en Syrie, pas plus que la question du terrorisme comme le disait Marine Le Pen, pas plus que la situation au Donbass, en Géorgie, ni ailleurs, puisque le problème au fond c’est lui.

Voilà tout ce que Poutine a réalisé en quatre jours, même si bien sûr comme toujours, ce n’est pas la fin de l’histoire et il reste des choses à faire comprendre à Zemmour qui déclarait encore récemment :

"Il faut cesser de dire que c’est Poutine l’agressé".

Il reste à faire comprendre à tous les lampistes de Poutine qu’après la Tchétchénie, la Géorgie, la Crimée, la Syrie, l’Ukraine et la mise en alerte de sa force de dissuasion nucléaire, Poutine n’est pas ce petit être fragile et susceptible, soucieux de vivre en paix avec ses voisins.

Mais ne désespérons pas, un miracle est toujours possible, la preuve, même François Fillon a réussi à quitter un emploi grassement rémunéré sans même demander à son épouse d’y faire de la figuration ou de porter le chapeau, et ça, ça redonne de l’espoir.