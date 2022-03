Vous savez ce qu’on dit : “Ce sont les grands moments qui font les grands hommes“...

Et qui sait quelles auraient été les destins du Général De Gaulle, Jean Moulin ou Lucie Aubrac si au lieu de combattre l’occupant nazi, ils avaient dû conduire le bus de l’équipe de France le 20 juin 2010 à Knysna ou régler l’horloge parlante le soir du bug de l’an 2000 ?

Regardez Zemmour, aujourd’hui tout le monde se moque de son ministère de la déportation, et bien le même en 1940 et plus personne ne se marre.

C’est juste que ce n’est pas son moment… Pareil, quand pour régler la précarité des étudiants il propose…

Zemmour : "Moi je propose une sorte de Ticket restaurant "

Et bien voilà, avec ce niveau de créativité sous l’occupation, Zemmour aurait certainement inventé les tickets de rationnement… Et qui sait s’il était né au bon moment, plutôt que d’être un vague chroniqueur raciste terminant comme candidat de Bolloré à la présidentielle, il aurait très bien pu avoir le destin d’un Doriot ou d’un Déat. On ne sait pas…

Alors c’est vrai, sans le retour de la guerre sur le continent européen, il est peu probable que Volodymyr Zelensky serait entré dans l’histoire en incarnant la résistance face à la barbarie.

Et bien dans la même semaine au moment où le Président ukrainien écrivait une page de notre histoire en rappelant aux députés français que « les valeurs valent plus que les bénéfices », Valérie Pécresse, elle, hésitait à nommer les niches fiscales auxquelles elle envisageait de mettre fin parce que…

Pécresse : Derrière chaque niche il y a un chien Madame Lapix

Tu vois tout de suite que là où Zelensky écrit pour la postérité, Pécresse écrit pour le bêtisier du nouvel an.

Parce qu’imagine que dans la niche y a Poutine par exemple… Tu te dis qu’elle s’en sortirait pas avec vague “cou-couche panier !“

C’est pas qu’on est pas servi en France mais entre Marine Le Pen qui attend la fin de la guerre pour savoir si elle devra rembourser son emprunt aux amis de Poutine ; Jean-Luc Mélenchon qui se démène pour faire oublier tout le bien qu’il a dit du timbré qui menace de déclencher la troisième guerre mondiale à coup de missiles intercontinentaux ; Et Anne Hidalgo qui sent bien qu’à 2 %, elle est plus près de raccompagner le parti socialiste vers la sortie de l’histoire que d’y entrer par la grande porte.

Mais vous l’aurez compris, le moment ne fait pas tout, on a aussi un petit problème d’envergure :

Quand tu vois Zelensky dans son bunker, avec autant de caméras que d’ogives nucléaires braquées sur lui, avec la pression, l’absence de sommeil, la peur, un budget stylisme, maquillage, coiffure à zéro… et que tu compares ce qu’il écrit avec ce que produit le gouvernement français en cramant un budget consulting équivalent au PIB de la Tanzanie… Tu te dis qu’il serait temps que quelqu’un rappelle que l’État ne peut pas utiliser l’argent public pour payer des consultants pour qu’ils fassent le boulot pour lequel le contribuable les paye déjà.

L’ironie c’est qu’au moment où la campagne française ressemble plus que jamais à une vaste blague, à deux mille kilomètres de nous, un humoriste et toute une nation sont en train d’écrire une page de l’histoire avec un grand H….