Ah Nicolas, Yaël, je ne sais pas ce que vous faites quand votre petit cœur se sert devant l’immensité de l’univers ?

Et bien moi, quand mon regard se noie dans l’eau glacée de la mer du Nord, bercée par l’humidité tranquille d’une brume matinale, et que me saisit la fatigue d’être soi, enfin d’être moi…, je repense à l’avocate de Nicolas Hulot et là je vais tout de suite beaucoup mieux.

Franchement dans la catégorie des causes perdues et des missions tellement désespérées qu’elles feraient passer le mythe de Sisyphe et la collaboration entre Yannick Jadot et Sandrine Rousseau pour une promenade de santé, il y a “avocat de Nicolas Hulot“ :

Est-ce que l’on a le droit de détruire un homme, que la loi interdit de juger. Posez-vous la question vous, journalistes ?

Sans déconner, il faut quel niveau de désespoir pour défendre l’idée que la prescription juridique d’un fait interdirait le travail d’enquête journalistique sur d’autres sujets que des sujets non-prescrits ?!!

Remarque, à part que ça en finirait une bonne fois pour toute avec la liberté de la presse et la liberté d’expression en général, ça aurait au moins le mérite de simplifier le travail des journalistes en les transformant en auxiliaires de justice.

On remplacerait le journal de 8h par la gazette du greffe et le prix Albert Londres par le prix Fabrice Drouelle dont l’émission « affaires sensibles » serait rebaptisée « affaires déjà jugées ou susceptible de l’être » …

C’est curieux d’ailleurs cette capacité à confondre le journalisme qui consiste je le rappelle à publier des informations sur la base de sources concordantes ; et l’instruction judiciaire dont l’objet est de rassembler des preuves dans le cadre d’une procédure. Les deux concourent à la production de la vérité mais avec des rôles très différents. Confondre les deux, c’est un peu comme confondre l’obstétricien et le papa.

Les deux participent à la naissance du bébé, mais de manières assez différentes. Après ça n’empêche personne de coucher avec son obstétricien, mais sinon ça n’a rien à voir.

Et tout ça pour venir dénoncer un soi-disant « tribunal médiatique » en venant… Sur un plateau télé. A ce niveau c’est plus du foutage de gueule, c’est comme prétendre faire du journalisme sur CNews.

Surtout qu’en 2018 lorsque Nicolas Hulot avait gagné haut la main son « procès médiatique » en faisant passer :

· l’enquête du magazine L’Ebdo pour un « complot médiatique »,

· la complicité de ses collègues, Ministre du droit des femmes en tête… pour de la solidarité gouvernementale,

· et le témoignage d’une femme ayant porté plainte, pour un « mensonge ».

Ben dis-donc à l’époque, Hulot ne semblait pas vraiment gêné de traiter l’affaire sur le terrain médiatique, ni d’instrumentaliser sa plainte pour crédibiliser SA parole avant de la retirer discrètement un… 24 décembre.

En loucedé tel un militant frontiste passé chez Zemmour et qui tenterait aujourd’hui de rentrer au bercail…

Alors non, la presse n’organise pas de tribunaux médiatiques, elle ne condamne personne. La presse enquête, informe, met en cause, parfois durement, parfois même injustement, mais elle ne retire ni le droit de répondre, ni celui de porter plainte en diffamation ni… celui de retirer sa plainte, au petit matin, un peu comme quelqu’un qui douterait de lui-même, mais ça je pense que Nicolas Hulot le sait déjà.