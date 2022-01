Je ne sais pas vous mais moi, depuis toute petite, dès que je parle des arabes, de l’immigration, du couscous, de l’islam ou des boulettes, je me demande toujours si je ne suis pas en train de faire « le jeu du front national ».

C’est mécanique.

Il suffit que je parle arabe au téléphone, que je commande un thé à la menthe ou même que je croise mon reflet dans une vitrine pour que je me demande si le simple fait d’exister ne serait pas … une manière de faire “le jeu du Front national“ ou si vous préférez du Rassemblement national, de Zemmour ou de l’extrême droite en général.

Hier par exemple, après avoir passé la matinée à me demander si parler du reportage de M6 sur “les dangers de l’islam radical“ ne ferait pas, “le jeu de l’extrême-droite“ et bien… j’ai passé l’après-midi à me demander si ne pas en parler ne ferait pas aussi le “jeu de l’extrême-droite“.

Étant entendu que parler du sujet préféré de l’extrême droite c’est alimenter l’extrême droite. Mais que ne pas en parler alimente le deuxième sujet préféré de l’extrême droite qui est de nous expliquer qu’ils sont les seuls à parler des sujets… susceptibles, de faire le jeu de l’extrême droite.

D’ailleurs comme le disait Frédéric Pommier, la formule ne marche que pour l’extrême droite et c’est vrai qu’il ne viendrait à l’idée de personne de reprocher à quelqu’un de “faire le jeu… du parti socialiste“.

- “Dis-moi… tu serais pas un petit peu en train de faire le jeu du Parti socialiste“, là ça marche pas du tout.

La semaine dernière le reportage de M6 dans Zone Interdite sur “l’islam radical“ a naturellement été accusé de faire le jeu de l’extrême droite. Et lorsqu’un jeune homme y décrit l’augmentation des commerces où l’on vend le voile intégral, le niqab ou des poupées sans visage comme “un appel à adhérer à une pratique plus rigoriste de l’islam“, il est aussi accusé de “faire le jeu, de l’extrême droite“.

En revanche lorsqu’il est – comme Ophélie Meunier la journaliste de M6 - menacé de mort et placé sous protection policière, il n’y a plus personne pour dire que ces menaces font sans doute un peu “le jeu de l’extrême droite“.

Et quand au sujet du reportage, David Guiraud, porte-parole de la France insoumise pousse le déni au niveau de l’œuvre d’art, en nous expliquant que…

Sur le terrorisme parce qu’il y a un amalgame constant entre islamisme et terrorisme, je vais juste vous poser une question, combien de terroristes ou de filières ont été révélées par ce documentaire, aucune.

Là encore en niant le lien qui existe entre l’islamisme et le terrorisme, il ne se dit pas du tout qu’il est peut-être un petit peu en train de “faire le jeu de l’extrême-droite“.

Il n’y a finalement qu’une chose qui ne ferait assurément pas le jeu de l’extrême droite, ce serait d’admettre - que l’on soit musulman, chrétiens, juifs ou athée - que le développement de l’intégrisme religieux et des lectures rigoristes de n’importe quelle religion profite plus surement au repli sur soi et à la radicalisation qu’au vivre ensemble et à l’épanouissement personnel.

Et qu’à ce titre, on a le droit d’être inquiet de voir se développer des commerces où l’on vend le voile intégral, des niqabs et des poupées sans visages sans être accusé… de faire le jeu de l’extrême droite.