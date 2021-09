En ce début d’année électorale, j’aimerais vous parler des mots de la campagne. Les mots qu’on lit, les mots qu’on entend, les mots qu’on dit dans la campagne.

A commencer par le mot campagne dans une acception plus militaire et moins bucolique que ce…

Parce que là bien sûr, on est moins sur la quête de sens que sur celle des bulletins. Même si on peut relever l’effort fourni par certains pour apporter des mots nouveaux :

Comme par exemple, le mot « Remontada » importé d’Espagne par Arnaud Montebourg pour défendre ce que l’on appelle en bon français, le made in France.

Un mot à l’encrage populaire certes, mais qui doit son usage hexagonal à… la formidable déculottée infligée par le Barça au PSG, ce qui est déjà tout un programme.

Du côté d’Éric Zemmour on est moins sur l’innovation que sur du « Mohammed », le prénom, mais pas le prénom qu’on apostrophe à la manière d’un « tiens salut Mohammed, tu vas bien ? », non là on est plus sur « Mohammed », comme le prénom qu’on n’aurait plus le droit de donner à un enfant né en France si Zemmour était élu.

Ce qui n’empêcherait évidemment personne d’appeler son fils Louis-Ferdinand ou même Adolf qu’on pourrait remettre au goût du jour ; plutôt que Mohammed que Zemmour préfèrerait remettre… dans l’avion.

Alors, « voyage toujours », avec Marine Le Pen et une formule associant « voyage » et « politique carcérale » :

Les délinquants français en prison, les étrangers dans l’avion

Une formule brute, presque sibylline mais sinon, j’ai cherché, ben j’ai rien trouvé qui permettrait de s’avoir si le “détournement de fonds européens par le biais d'emplois fictifs d'assistants parlementaires“ entrait dans la catégories des infractions ouvrant des droits à la prison ou au voyage.

Alors bien sûr délinquance, insécurité, islam sont des mots qui sont loin d’être tombés en désuétude – j’ai envie de dire campagne ou non – mais on peut noter le retour d’un mot intéressant, le mot « racine ». Alors pas le tubercule mais plutôt la bonne grosse racine chrétienne, celle qu’Eric Ciotti voudrait inscrire dans la constitution :

Pourquoi je souhaite inscrire nos racines chrétiennes dans la constitution, ce n’est pas pour des questions religieuses, c’est pour que l’on reste fidèle à notre histoire.

Et bah voilà, c’est juste pour l’histoire. Il aurait pu choisir de rester fidèle à la laïcité par exemple et bah non il a juste choisi de rester fidèle à ses racines chrétiennes. C’est un choix.

« Racines » toujours mais avec Sandrine Rousseau cette fois qui nous explique son projet pour une écologie radicale.

Il ne faut pas avoir peur de la radicalité parce que dans le mot radicalité il y le mot racine. Et que de la racine pousse des choses. Des choses qui nous rendent finalement le plus vivant.

Voilà c’est pour ça qu’il faut pas avoir peur de la radicalité, c’est un peu comme le mot génocide par exemple qui fait peur comme ça, mais qui contient le mot « gênes » desquels se transmettent toute notre humanité…

Ça marche pas ?

Voilà, je vais devoir m’arrêter là pour aujourd’hui, je n’ai que trois minutes, mais je suis sûre que cette campagne nous offrira plein d’autres mots… A suivre