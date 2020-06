"Depuis l’annonce de l’arrivée de la 5G, il y a eu des dizaines d’attaques contre des antennes, dans le Jura, à Grenoble, dans la Manche, des gens leur font ce que Bernard-Henri Lévy a fait au cinéma, ils les défoncent." Tanguy Pastureau revient sur ce phénomène.

A : Tanguy, en France, on se dispute.

T : Oui, on a l’impression qu’on est toujours les uns contre les autres, à s’invectiver, les gens de gauche contre ceux de droite, les racisés contre les blancos, les détracteurs de Didier Raoult contre les fans de Didier Raoult, dont le 1er d’entre eux, lui-même.

Dans ce pays, on se hait, je propose de foutre Mathieu Ricard, le moine bouddhiste, dans un charter pour le Tibet, parce que clairement, il a échoué. Même Sacha du groupe Début de Soirée est fâché avec William, alors que sur la tournée Stars 80 il y a 5 ans, ils semblaient si soudés, tous deux ils regardaient Lio chanter Les brunes comptent pas pour des prunes avec dans les yeux la même pitié.

Alors oui, on se déteste tous dans ce pays de névrosés

Mais on a en commun une détestation qui transcende nos différences et pourrait nous réunir, tels les 3 doigts de l’homme qui tient une saucisse et a voulu caresser un rottweiler, celle des antennes-relais. Il n’y a pas un jour qui passe sans que quelqu’un tente de mettre le feu à une antenne-relais, ces longs pylônes, moches, comme tout ce qui est trop grand, à part Édouard Philippe qui est beau.

Ce corps rigide, on pourrait l’installer sur des tréteaux et s’en servir comme table pour un buffet campagnard, à l’heure où on est si heureux de se retrouver, c’est forcément excitant.

Bref, les antennes-relais, c’était moche mais on s’en fichait, on avait à elles le même rapport qu’on a eu à un moment avec le look de Manuel Valls, une indifférence polie. Seulement, depuis l’annonce de l’arrivée de la 5G, il y a eu des dizaines d’attaques contre des antennes, dans le Jura, à Grenoble, dans la Manche, des gens leur font ce que Bernard-Henri Lévy a fait au cinéma, ils les défoncent.

Alors pourquoi, me direz-vous, Ali ?

Parce qu’en théorie, plus on avance dans les chiffres, mieux c’est, sauf pour l’âge à partir de 35 ans, 5G, ça parait mieux que 4G, ça va débiter de la donnée tellement vite que les 19 saisons de Navarro, on pourra se les enfiler en 12 minutes.

Et bien les ennemis de la 5G expliquent que pour la nature, cette entité pure et belle dans laquelle depuis 3 mois on jette des masques FFP2, c’est une catastrophe, notamment parce qu’il va falloir racheter des téléphones 5G, et à chaque fois on extrait du minerai, on coule du plastique, le truc fait 10 fois le tour du monde, le moindre smartphone qu’on achète a plus voyagé qu’Antoine le chanteur poilu depuis le début de sa vie.

Bref, c’est une hérésie, d’autant qu’on est plus heureux sans cette technologie, du temps de Lascaux, les mecs H24 peignaient sur les murs des buffles en se servant de leur pénis, bah ils n’attendaient pas le retour de la Casa de Papel pour s’éclater.

Certains complotistes ont également dit que la 5G véhiculait le coronavirus, c’est faux, par contre, si vous vous frottez longtemps une main coupée à une antenne-relais rouillée, vous chopez le tétanos, donc la 5G peut nuire à la santé.

Oui, les antennes-relais sont vilaines

Et d’ailleurs, il y a deux dodos, dans la Drôme, l’une d’entre elles a été incendiée, résultat les habitants de la Drôme n’ont plus la TNT, or comment voulez-vous survivre sans télé dans la Drôme ? Les clients Orange, Free, SFR, ont aussi des problèmes de réseau, et pire, parce que la TNT on s’en tape, Free on s’en cogne, la diffusion de France Inter est perturbée.

C’est-à-dire que là, nos auditeurs de la Drôme, ces gens au goût sûr et au regard plus animé que les autres, si ça se trouve, n’entendent qu’un mot sur deux. Si bien que … donne … genre… choses… Ali… dur… suivre. A part pour qui sur place aime les trous, des fans d’emmental ou de la sécurité sociale, ça n’a pas de sens.

J’en appelle donc à l’intelligence collective et je demande à nos amis incendiaires d’épargner nos antennes-relais, une liste des antennes de RTL et de RMC est par contre disponible sur le site de France Inter