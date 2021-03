Hier, Gabriel Attal a dit : « Nous aurons un retour à une vie plus normale, peut-être, dès la mi-avril ». Pour Tanguy Pastureau, c'est la plus sombre jamais prononcée dans ce pays...

Ah là là, quelle routine, on bosse, puis on rentre chez soi, à 18h, moi j’ai fini Netflix, j’ai tout vu, même les séries girly. En moi maintenant vit Jess, une ado de 15 ans, je suis à 2 doigts de dire des trucs comme « j’te trouve trop beau Nico, pour un keum qui pourrait être mon daron, tu vois ». Prenez le jeudi, c’est le jour officiel de l’ennui, le jeudi va finir par nous être réclamé par la Suisse. Chaque jeudi matin c’est Pastureau, chaque jeudi soir c’est Jean Castex, 18h pile il est là, pour nous dire « bon, le virus circule partout, il y a plus de variants que dans la gauche plurielle, les réanimations sont saturées, on va crever, j’en suis donc arrivé à la conclusion qu’on va… et bien, rien faire ». Merci au revoir, 18h02 il pourrait être dans son taxi direction le QG du Vendée Globe, pour revendre ses vestes 14 fois trop larges pour lui en tant que grand-voile. Je pense que Castex, il se dit que si on bouge plus, le virus va finir par partir, comme les autruches qui se mettent la tête dans le sable et la croupe en l’air, ce que je déconseille aux êtres humains de faire, notamment au Cap d’Agde. Même le Covid est devenu d’un ennui, ce virus qui ne s’arrête jamais, chaque semaine on nous dit que celle qui arrive est décisive, finalement c’est la suivante, en 2031, Léa, Nicolas, vous serez toujours là à interroger Martin Hirsch qui dira « je suis confiant pour dans 6 mois ». On a zéro perspective, moi quand je vais acheter du pain pour le lendemain matin, j’ai déjà l’impression de trop m’engager sur l’avenir.

Et hier je regardais Gabriel Attal, par passion esthétique parce qu’il est très mignon, et il a voulu nous donner de l’espoir. Gabriel Attal, c’est le porte-parole du gouvernement, il a 31 ans mais il en fait 7 ½, et donc est adorable, on a envie de lui filer des Kinder Pingui pour un bon apport quotidien en calcium. Et il a eu cette phrase : « Nous aurons un retour à une vie plus normale, peut-être, dès la mi-avril », seulement rien ne rassure dans cette phrase. Cette phrase est moins rassurante que la phrase « ce soir, un Touche pas à mon Poste spécial Loana » prononcée par Cyril Hanouna. Déjà retour à une vie plus normale, ça ne veut pas dire retour à une vie normale, c’est-à-dire que si on nous autorise à rentrer à 18h15, c’est plus normal que maintenant, mais c’est nul. On en est rendu à un tel point que le jour où les cinés vont rouvrir, même si tout ce qu’on projette c’est Camping 4 avec Dubosc en slip, Télérama mettra 17 étoiles au film. Donc retour à une vie plus normale, peut-être, ajoute Attal, peut-être ça signifie « ça se fera pas », exemple la question « ça te dit d’aller boire un verre ? », si la personne répond « peut-être », c’est foutu, vous restez vierge. Ou alors c’est Nicolas Sarkozy et il répond « bah je peux pas, j’suis convoqué au tribunal le 5, le 8, le 12 et ensuite du 15 au 24, pardon, hein ». Sarkozy c’est le seul type qui n’est pas géolocalisé par son opérateur téléphonique parce qu’on sait toujours où il est. Parfois Carla lui dit « j’ai appelé tous les juges, tu n’étais avec aucun d’entre eux, où as-tu passé la journée ? ». Bon, on reprend la phrase de Gabriel Attal, « retour à une vie plus normale, virgule, peut-être, virgule, dès la mi-avril ». « Dès », ça sent mauvais, ça veut dire « à partir de », chez Kooples parfois sur la vitrine il y a écrit, super-soldes, dès 9 euros, on entre, bah à 9 euros il y a un badge, mais qui niveau des couleurs ne va qu’avec la veste non soldée à 699. Dès la mi-avril, ça peut vouloir dire fin juin, moi je dis souvent que je viderai le lave-vaisselle dès que je peux, est-ce que je le fais ? Non, je suis pas sur la matinale la plus écoutée de France pour avoir la vie de Michèle Alliot-Marie, ou d’une autre personne au chômage.

Conclusion, la phrase « Nous aurons un retour à une vie plus normale peut-être dès la mi-avril » est la plus sombre jamais prononcée dans ce pays. Houellebecq à côté c’est Kendji Girac. Gabriel Attal m’a plombé.