Vous savez, j’ai toujours l’impression d’être à contre-courant du mouvement, de passer à côté de tout.

Exemple hier mercredi, c’était votre anniversaire, Nicolas, moi je viens le jeudi. Résultat, la grosse fiesta où à 9h du mat’ tout le monde était déchiré, certains hurlant « Véran si tu savais les gestes barrière où on s’les met », je l’ai ratée. Et même à l’antenne, rien, Charline Vanhoenacker s’est déguisée en pingouin, ce qui n’a rien à voir avec vous parce que vous n’êtes pas un pingouin, ou alors un super-pingouin, très évolué, à qui Ségolène Royal a appris le langage durant ses années au pôle nord. Si votre anniversaire ça avait été ce matin, je vous aurais célébré, moi, mais non, je viens le lendemain. Et encore, je n’ai su que c’était votre anniversaire que grâce à un tweet de Laurence Bloch, notre patronne que l’on vénère d’autant plus qu’on se rapproche de la grille de la saison prochaine, en septembre on n’en a rien à foutre, moi je commence à lui dire bonjour en mars. Hier Mme Bloch a écrit « 50 balais, le meilleur est à venir », avec la photo France Inter de vous Demorand, où vous apparaissez hilare, on voit toutes vos dents, j’ai compté, vous en avez 44, 16 de moins que dans le verre de Line Renaud. C’est la magie des photos France Inter, tout le monde dessus se marre, le photographe ici arriverait à faire rire Martine Aubry. Donc Laurence Bloch a tweeté, et je me suis amusé à lire les réactions des gens en dessous, globalement les français vous souhaitent le meilleur, je lis le tweet d’un auditeur, Franck Portelance, qui écrit, je cite, smiley cotillon, smiley gâteau, smiley flûte de champagne, smiley cadeau, en langage émojis, c’est positif, alors qu’un smiley caca, par exemple, signifierait qu’on ne vous aime pas. Ou alors que vous êtes vraiment vieux.

J’ai quand même trouvé un contradicteur, Laurent Drai, qui écrit « 50 ans de militantisme à gauche payé par nos impôts, ça se fête », or vous avez 50 ans, donc il pense que dès votre naissance, enveloppé dans un change rouge, alors qu’un praticien vient de vous couper le cordon avec une faucille et un marteau, vous avez poussé la sage-femme en criant « laisse-moi passer, je file lancer Libération Kids, pas que ça à faire moi madame, j’ai une vie de militantisme à gauche qui m’attend ». Et les gens ne le savent pas, mais ici, vous êtes bénévole, pour vivre, vous chantez dans le métro des dépêches AFP en vous accompagnant au triangle. Et puis sur Inter on a 2-3 pubs, donc si on fait le compte de ce que vous coûtez à l’état et de ce que vous rapportez, je pense que Bruno Le Maire peut vous inviter à diner. Il reste 16 euros 20 dans les caisses de l’état donc vous partagerez une formule Flunch. Sinon, Léa Salamé, bonjour, vous êtes née un 27 octobre, vous ne les faites pas, vous avez une tête de 16 juin, j’ai regardé, votre prochain anniv tombe un mercredi, encore, donc il faut me changer de jour, parce que ça va être aussi raté que celui de Demorand, Charline Vanhoenacker va se déguiser soit en ours soit en boite aux lettres, si en plus il y a une grosse actu, Marine Le Pen qui plaque tout pour se lancer dans le hip-hop, le truc va totalement passer à l’as, et dans le uque la convivialité.

Notre problème, c’est qu’on passe notre vie à honorer les morts plutôt que les vivants, que penser d’un pays qui préfère célébrer Napoléon plutôt que Demorand ? Napoléon, ce fragile, battu à Waterloo en Belgique, heureusement vengé en 2018 par Didier Deschamps. Napoléon bordélique, toutes les peintures le montrent en train de chercher ses clés dans sa veste. Ses clés de cheval, parce qu’il y avait pas de bagnole. Napoléon loser, il a fini seul sur une île pendant 5 ans, comme à Koh Lanta quand t’es parti pisser pendant que Denis Brogniart prenait le bus pour l’aéroport avec les aventuriers. Napoléon mort à 51 ans, Nicolas, vous êtes sur le point de le dépasser. Alors vive vous, vive les vivants, moi mon anniversaire, c’est le 26 janvier, vous voulez savoir la meilleure ? Mon prochain, ça tombe un mercredi.