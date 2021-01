Ah, le show-biz, c’est fascinant.

Il y a les stars américaines, je ne sais pas si vous avez vu, hier à Washington, il y a eu le come-back des Village People, il y avait un mec en trappeur avec une peau d’ours, un militaire en treillis, un autre avec un casque, le groupe maintenant est managé par Donald Trump, c’est un monsieur qui habite dans Twitter. Et en France, les stars, ce sont les médecins, sur toutes les chaînes il y a des médecins, quand j’allume la télé, j’ai l’impression d’être Abdelaziz Bouteflika à l’hôpital américain de Neuilly. On a tous nos préférés, moi c’est Bruno Megarbane, de l’hôpital Lariboisière, je l’aime tellement que si je le vois en voiture je me jette sur ses roues juste pour qu’il me réanime. Avec les lèvres en cul de poule pour qu’il me souffle dans les bronches. Il a tout, c’est un monsieur beau, très calme, serein, la voix posée, même quand il annonce une 3ème vague, on a l’impression d’entendre un album de trip-hop. Il y a aussi Martin Blachier, épidémiologiste, lui c’est l’inverse, il est tendu comme un slip Petit Bateau taille 9 ans sur Gérard Larcher. En plateau, vous avez à peine annoncé son nom qu’il démarre, il y a 2 jours sur LCI il s’en est pris à la campagne de vaccination, qu’il a jugé comme étant lente, j’ai regardé, ok, on en est à 0,01% de français vaccinés, vous avez plus de chances de tomber sur un adhérent au parti Debout la France de Dupont-Aignan, que sur un vacciné. Mais si ça se trouve Jean Castex pour 2021 a pris comme bonne résolution de prendre son temps, mpins courir, la moitié de la journée il réfléchit à la vie en position du lotus. Il y a Eric Caumes, Karine Lacombe, Philippe Juvin, qui a annoncé hier se préparer aux primaires à droite, il vise la présidentielle, on vit une époque où le moindre mec qui à un moment vous met un thermomètre un an ½ plus tard est à l’Élysée. Mais les médecins sont montés en grade, moi en dessous d’un bras à amputer, le mien me donne même plus de rendez-vous. Il sort avec Rihanna.

Et là on où voit que les médecins ce sont des VIP, c’est qu’ils se font vacciner, alors que moi qui rêve du vaccin, je réalise que je suis en fin de liste, avant il y a les seniors en Ehpad, les seniors hors Ehpad, les seniors autour de l’Ehpad, ceux qui ont Alzheimer et sont mis à suivre un lapin, les soignants, les co-morbides, j’ai l’impression d’être le prince Harry le jour où Elizabeth II va mourir. Moi en 2024 je serai toujours à me mettre du gel alors que tout le monde se roulera des pelles. Mais hier, à l’hôpital d’Aulnay-sous-Bois, c’était l’évènement people 2021, tout le monde s’est fait vacciner, pour rien parce que les télés n’ont parlé que des États-Unis, il y avait Axel Kahn, Marina Carrière d’Encausse de France 5, Jean-Paul Ortiz, JPO comme on l’appelle dans la jet-set, président de la confédération des syndicats médicaux français, et même Michel Cymès, grosse star de la médecine. Il a été filmé en train de se faire piquer, une seule seringue donc on aurait dit un spectacle de fakir sans budget. Et ensuite il a fait un duplex, sur CNews, la chaine où hurle Pascal Praud, où il a déclaré « je me dis que si je me fais vacciner, peut-être les français vont se dire je peux le faire aussi », alors pas sûr. Moi j’ai regardé son émission sur l’alimentation équilibrée, j’ai continué à manger des chips. J’ai regardé son émission sur le sommeil, je continue à passer la nuit devant Netflix à mater les Karaté Kid, en fait, le seul truc ce que j’aimerais faire comme Cymès c’est fréquenter Adriana Karembeu. Et chez Morandini, c’est Jean-Michel Cohen qui s’est fait vacciner en direct, alors qu’il est nutritionniste, donc à moins que le Covid se transmette par la noisette ou le haricot, je vois pas le rapport.

A noter qu’Olivier Véran, que dans le petit monde de la vaccination express on appelle la limace, est passé à l’hôpital d’Aulnay, il avait envie de voir des stars, il faut le comprendre, ses journées il les passe avec Castex, mais il ne s’est pas fait vacciner. La trouille, peut-être. Ou alors il est en fin de liste, comme moi.