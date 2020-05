Suite au Covid-19, on pourrait penser qu’on a retenu la leçon, parce que le pangolin est suspecté d’être vecteur de contamination, donc on devrait le laisser tranquille. Comme on a fait avec François Bayrou quand on a compris que le centrisme, c’était plié. Mais un article de Science et Avenir nous apprend que non.

A : "Tanguy, donnez-nous des nouvelles des pangolins."

T : "Et bien Ali, ils vont mal, puisque l’être humain a juré leur perte, par jalousie, sans doute, aucun d’entre nous n’étant capable de déployer une langue d’un mètre 20 en se roulant en boule, à part 2-3 stars du X ayant une forte envie de se démarquer dans un univers trop concurrentiel. Suite au Covid-19, on pourrait penser qu’on a retenu la leçon, parce que le pangolin est suspecté d’être vecteur de contamination, donc on devrait le laisser tranquille. Comme on a fait avec François Bayrou quand on a compris que le centrisme, c’était plié.

Mais un article de Science et Avenir nous apprend que pas du tout, le trafic de pangolins reprend, c’est fou, parce que ça signifie qu’on aura peut-être le Covid-20, puis le 21, il va y avoir des suites, comme les films Camping, et les deux, Covid et Camping, laissent des séquelles au niveau du cerveau. Le pangolin, dans certains coins d’Asie, on le fait en purée, en salade, en chips, les enfants à table, disent « ah non, pas encore du pangolin ! ».

On a aussi la soupe de fœtus de pangolin, réputée pour booster la virilité masculine, vous êtes là, tout mou devant Capitaine Marleau, l’œil torve et le pénis comateux, hop une soupe de fœtus de pangolin, vous pouvez poser votre Bolino en équilibre sur votre organe pendant 16h. Ensuite, il faut être prêt à manger un fœtus, c’est particulier, jamais Cyril Lignac à la télé ne crie « allez, on va préparer un fœtus de pangolin en soupe, ça Royco ne le fait pas, parce que le fœtus ne rentre pas dans le sachet ».

Mais c’est absurde, on ne mange pas de fœtus d’être humain en soupe, ou alors c’est qu’on a réalisé un peu trop tard qu’on n’était pas prêt à assumer son rôle de parent. Et qu’on aime la soupe.

Il faut donc dégouter ceux qui mangent du pangolin de le faire, c’est pourquoi j’ai listé tous les points négatifs du pangolin. Attention, c’est parti :

1er point, le pangolin est un con, jamais un pangolin n’a été pertinent dans son propos, sinon France Culture en inviterait un en débat face à Alain Finkielkraut, qui hurlerait « vous ne pouvez pas dire ça », alors que l’autre en serait encore à essayer de ranger sa langue sur le côté pour parler, bref, comme d’habitude.

2- le pangolin n’est pas une belle personne, il nous a collé un virus, il nous hait, heureusement qu’il n’a pas le bouton nucléaire, parce qu’à part Drucker qui aime les bêtes, il nous anéantirait tous.

3- le pangolin ne se lave pas, parce que s’il le fait, il s’écorche la langue sur ses écailles, or personne n’a envie de manger un être pas propre, si vous êtes affamé et qu’arrive Olivier de Kersauzon, ça vous fera la même chose.

4- le pangolin fait le jeu du Rassemblement National. Ce n’est pas vrai, mais ça va dissuader les gens de gauche d’en manger.

5- Jean-Luc Mélenchon est en fait un pangolin. Ce n’est pas vrai, mais ça va dissuader les gens de droite d’en manger.

6- le pangolin est trop cher, ça c’est vrai, compter 7800 euros le kilo d’écailles de pangolin, à côté un diner avec Bernard Arnault, c’est l’anniversaire de ta sœur au KFC de la Porte de Vanves.

7- le pangolin est un loser ; il était sur terre avant nous et qu’a-t-il accompli ? Que va-t-il laisser comme trace de son passage sur terre, à part celle de sa queue dans le sable ? C’est le Nicolas Dupont-Aignan des animaux. Il en est encore à sniffer des fourmis, qui fait ça, à part quelques vedettes de la télé dont le dealer est resté confiné ? C’est un loser.

8 enfin, le pangolin fréquente des chauve-souris, c’est daté, les Cure ne font plus ça depuis 87.

Vous voyez, Ali, je vous ai convaincu, ce midi, vous ne mangerez pas de pangolin. Soyons moins barbares que les chinois et dévorons à pleines dents, grenouilles, petits agneaux et foie malade de canard ! Voilà.