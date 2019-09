Ce matin, Tanguy a très envie de nous parler de la famille

Oui, la famille, c’est un enfer, parce que ce sont des gens qu’on n’a pas choisi, comme ceux dans le métro, sauf qu’on n’a pas le nez dans l’aisselle droite de son oncle le matin, ou alors c’est qu’on a fait une grosse soirée Meetic dans les Ardennes belges. Tiens, prenez les Moix, ils se haïssent tous, Ruquier, le pauvre, a reçu Yann Moix, il lui a dit « ça va, toix ? », l’autre a parlé de luix, et il a défoncé son frangin comme Jean-Luc Mélenchon la porte de son local. Résultat, le frère demande un droit de réponse, si bien que Ruquier là peut tourner à un Moix par semaine, le père viendra expliquer qui a défenestré qui, qui un dimanche a enfoncé la tête de l’autre dans le croupion de la dinde, puis une voisine déclarera qu’elle n’avait rien remarqué, les cris, dira-t-elle, je pensais qu’ils étaient en train de regarder The Voice et que Garou se raclait la gorge.

La famille, c’est atroce. Mardi, alors que je vous écoutais dans mon lit, dans ce petit slip que j’aime tant, important de faire rêver l’auditeur, qu’entendis-je, le fils de Patrick Buisson, Georges Buisson, un buisson de plus c’était les espaces verts de la Mairie de Paris qui géraient l’interview. Et là encore, que des reproches, à vous dégoûter d’avoir des gosses, le petit Buisson a quand même dit à votre micro que son papa était d’extrême-droite, autant sur Radio Courtoisie on lui répondait « oui, et ? », autant sur Inter il s’agit d’une accusation très grave. Alors que Patrick Buisson, il faut plus le voir comme un collègue, c’était un professionnel du son, c’est lui qui a inventé le podcast. Il enregistrait Sarkozy à son insu, il avait tenté de le faire avec son épouse Carla, mais on n'entendait rien, juste un léger feulement, les gens lui disaient « mon dieu, c’est un râle ? », il répondait « non, c’est un concert ».

La famille, c’est affreux. César, en -44 avant GC, Gérard Collomb, a été tué par son fils, il aurait dû se méfier, vu son nom, Brutus, l’autre se serait appelé problème de mucus, il lui aurait dit « on va voir ensemble sur Doctissimo », mais Brutus, ça n’incite pas au dialogue social, c’est pour ça qu’à la CFDT ils ont pris Laurent Berger, ça rassure, c’est authentique, Laurent Berger c’est un nom à retourner des saucisses sur le feu de bois dans une pub Herta.

La famille, c’est une calamité. Les frères Gallagher, d’Oasis, ont coulé leur groupe parce qu’ils se tapaient dessus à coups de guitare, Yves Duteil qui doit être fils unique, bah le maximum de la violence dont il a été l’auteur, c’est la fois où en 76 sur le tournage du clip du Petit Pont de Bois, il a éclaté une libellule. Les Kardashian se disputent pour rien parce qu’elles sont soeurs, il y en a une qui dit « tu m’as volé ma culotte, comment je vais faire ma chaine YouTube », l’autre répond « pas du tout, regarde, elle est dans tes fesses ».

On devrait pouvoir, une fois adulte, choisir sa famille, comment elle fait, Madonna, en Afrique ? Elle choisit, à la caisse, dit « j’ai 3 enfants, j’en sors qu’un du caddie, parce que c’est lourd » et c’est plié. J’ai lu une interview de vous, Léa, pour Téléstar, dans laquelle vous dites « la maternité m’a adoucie, je suis moins en colère ». Oh, enfin une famille où ça se passe bien, par pitié, adoptez moi !