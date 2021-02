On parle assez peu de vomi sur cette antenne.

J’ai écouté des heures d’archives, Frédéric Beigbeder en son temps en a un peu parlé, lui appelait ça « fin de soirée à Paris », mais c’est tout. Et on ne parle pas non plus assez des baleines. Alors, du vomi de baleine, autant vous dire que c’est l’omerta. Et pourtant, le vomi de baleine, c’est un trésor, il vaut plus cher que l’or, c’est-à-dire que Rachida Dati, si elle veut se reconnecter à son électorat du 7ème, peut porter un collier en vomi de baleine. C’est Korii, un site dédié aux nouvelles économies, qui raconte l’histoire. Le 13 février, la veille du jour annuel où les gens font l’amour, des pêcheurs au Yémen ont découvert un cadavre de baleine. Ils ont tiré la bête hors de l’eau, comme on le fait à St-Barth quand Laeticia Hallyday a bu la tasse, et lui ont ouvert le ventre, ce qu’on ne fait pas à St-Barth avec Laeticia Hallyday, ou alors c’est qu’on refuse de la voir avec un autre que Johnny et qu’on a un gros problème de gestion de la colère. Et là, sort du ventre de la baleine une substance cireuse, en fait c’est du vomi mais on appelle ça ambre gris, c’est plus élégant, nous on devrait faire pareil, d’une star du rock, on dirait « il est mort étouffé dans son ambre gris ». Ou « j’ai vu Olivier de Kersauzon hier sur le port de Brest, il avait le T-shirt recouvert d’ambre gris, je crois qu’il s’est ambré dessus ».

Je vous explique comment se forme ce vomi, les baleines mangent des calamars, mais pas en beignet comme nous, parce qu’il n’y a pas de Flunch sous l’eau. Non, elles les avalent entièrement, or le calamar a un bec pointu, il ressemble à Jean Castex quand il a mis un masque FFP2, et là, 2 options : option 1, qui concerne 99% des baleines, la baleine évacue le bec par l’anus, il se passe la même chose pour nous quand on mange un canard que notre tante qui a Alzheimer a oublié de préparer. Option 2, 1% des baleines, les becs s’accumulent dans la baleine, d’autres saletés se collent dessus, ça forme l’ambre gris, qui donc est très rare. Or, ce qui est rare et cher, exemple un électeur de Benoit Hamon sur le secteur de Neuilly-sur-Seine se négocie à 40000 euros. Seulement 2 euros s’il est vendu à Radio France parce que le marché est saturé. Résultat, le cours du vomi de baleine est délirant, un kilo de vomi c’est plusieurs dizaines de milliers de dollars, or les pêcheurs du Yémen dont on parle en ont trouvé 127 kilos, l’équivalent en poids de 12 Lorant Deutsch. C’est-à-dire que grâce au vomi ils peuvent acheter Europe 1, et Vincent Bolloré désespéré va se retrouver à lancer des calamars sur des baleines en criant « bouffez ça », s’il veut se refaire financièrement. C’est une histoire incroyable pour eux, parce que le revenu mensuel au Yémen est de 64 euros, alors certes, le coût de la vie est bas, Philippe Poutou avec 2 tickets resto là-bas c’est l’équivalent de Bernard Arnault. Et plusieurs hommes d’affaires du golfe ont déjà fait des offres d’achat sur le vomi de baleine, qui est protégé par des dizaines de types armés, ce vomi a un niveau de protection supérieur à celui de Joe Biden.

Bref, on est bête de ne pas avoir investi dans le vomi de baleine, c’est un meilleur plan encore que le bitcoin. Dominique Seux l’a fait, parce qu’il connait le business, l’odeur dans les couloirs, c’est le petit bout de vomi qu’il a dans la poche, ça fait 3 ans qu’on se demande si un rat est allé mourir derrière une armoire, pour rien. Et enfin, à quoi sert le vomi de baleine ? Et bien figurez-vous que c’est un fixateur d’odeurs, ça permet de faire durer l’odeur d’un parfum, l’industrie du parfum de luxe en est très demandeuse, voilà, si le matin vous vous mettez du Chanel, du Guerlain, sachez qu’il y a du vomi dedans, donc c’est pas la peine de prendre vos grands airs de snobs, là. Attention, ce sont des professionnels, moi je me suis bricolé un petit parfum avec le vomi de mon neveu, clairement ça rend pas pareil. C’est moins gracieux. Moins ambre gris, en fait.