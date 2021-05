Bah alors, vous n’êtes pas en terrasse ?

Non parce que moi depuis hier matin j’y passe ma vie, à 18h j’avais déjà bu 30 cafés, j’ai pas dormi de la nuit. Je suis super-excité, ce matin à l’entrée de Radio France, au lieu de montrer mon badge à l’agent d’accueil, je lui ai fait l’amour. Pas à l’agent, au badge, c’est plus simple, un badge, vous n’avez pas besoin de discuter avec lui après, jamais un badge, dans 3 ans, vous dira « bah alors, c’est à cette heure-là que tu rentres ? », ou alors si votre badge vous dit ça, c’est que vous allez trop en terrasse, et que vous ne savez pas qu’on sert aussi des chocolats. Là je viens vous voir en intérieur, mais je repars, vous ne vous rendez pas compte parce que vous êtes enfermés ici, mais dehors la vie a repris. La moitié du temps il flotte, je prends 15 averses par jour, hier j’étais à 102% de taux d’humidité corporelle, plus que Francky Vincent en 91, j’ai des cèpes qui me poussent dans le dos. Mais on a tellement été privés que les conditions atmosphériques, on s’en fout, Evelyne Dhéliat, on lui dit fuck, moi, même s’il neige, je reste en terrasse. Parce que la France, c’est ça, des gens assis en terrasse qui disent du mal des gens qui passent devant la terrasse. La terrasse, ça embellit les gens. Si vous vous baladez avec un bouquin sous le bras, on pensera « ah quel ringard, il s’est pris pour François Busnel et sa coupe de poète, il a pas de smartphone ? ». Mais si vous vous posez en terrasse du Café de Flore avec un bouquin, là vous allez tomber de l’étudiant en prépa littéraire.

Hier, Macron et Castex étaient en terrasse, sur des petites chaises de jardin entre 3 bacs de fleurs, on se serait cru à Silence ça pousse. Bruno Le Maire, ministre des finances, aussi, il a bu un café, ensuite il a pris une gratte sèche et a joué du Hugues Auffray devant la terrasse, il a récolté 16 euros 30, qu’il a reversé à l’Etat, si bien qu’il y a actuellement dans les caisses de l’Etat 16 euros 30. Même Alain Griset, ministre chargé des petites et moyennes entreprises, s’est fait prendre en photo en terrasse, et il a eu 1000 j’aime, la terrasse, c’est un tremplin pour les inconnus. C’est le The Voice des gens qui n’ont pas de voix. Vous voyez, tous les décideurs sont en terrasse, c’est le modèle français, qui bientôt rayonnera sur le monde, Netanyahu et Sinouar, le chef du Hamas à Gaza, vous les mettez tous les deux en terrasse avec 2-3 olives, des Spritz, et Bruno Le Maire qui joue la Pitchouli au triangle, vous allez voir s’ils ne vont pas se réconcilier. La terrasse, c’est convivial, si Gérald Darmanin s’était assis en terrasse, à la cool, à lire LBD magazine, il se serait pas fait huer, mais il était à la manif des policiers, c’est-à-dire qu’il a protesté contre lui-même. Je pense qu’il a chanté « moi-même, je suis foutu, car moi-même je suis dans la rue », lui, en soirée SM, il prendrait le martinet de la dame et lui dirait « tu peux sortir, Jacqueline, je vais me lacérer tout seul les fesses ». Il est fou.

L’aspect positif du Covid, c’est qu’il nous aura fait retrouver le goût des choses simples, un café en terrasse, on est tout content, hier il y a eu 5 minutes de soleil, je me suis mis à crier « merci, la nature, il a raison Hugo Clément, tu es grande ». Cette crise sanitaire nous a transformés en bouddhistes, là je pourrais regarder un yack bouffer de l’herbe pendant 3 jours sans m’ennuyer. Tout est devenu accessoire, cette vie de strass, France Inter, Léa Salamé qui connait mon nom, elle me dit « ah salut Thierry », avant j’aurais tout donné pour ça, maintenant, un café, un bout de pain, je suis bien, alors qu’avant pour moi ça c’était le pitch du film Nelson Mandela, les années prison. En fait, on a vécu un an dans la chanson L’Envie de Johnny, qu’on me donne la solitude, pour que j’aime les gens, qu’on m’enlève ce qui est vain et secondaire, que je retrouve le prix de la vie, enfin. Bon, Léa, Nicolas, il est 9h, venez, on va en terrasse, il y a Bruno Le Maire qui joue la Cucaracha à la flute à bec, il ne faut pas rater ça.