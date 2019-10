Oui, parce qu’hier, il est revenu, il revient en automne, il a la même vie que la gastro.

Et pas avec n’importe quoi, avec un livre-surprise, c’est-à-dire qu’il est allé chez le libraire, a crié « coucou c’est François, j’ai écrit un livre », il doit réfléchir à sa candidature pour 2022 donc le libraire a mis le bouquin au rayon science-fiction. Il est comme ça, Hollande, plein de surprises, il fait aussi les bar-mitsvah déguisé en Mickey, et les enterrements de vie de jeune fille, un énorme gâteau arrive, la jeune fille se dit « mmhh, là-dedans il doit y avoir Baptiste Giabiconi en slip », mais c’est Hollande qui en sort, et donc la jeune fille pleure, puis ses copines doivent lui expliquer qu’il n’y avait que lui qui rentrait dans le budget.

Alors que dit Hollande dans ce livre, et bien plein de choses, il fourmille d’idées, toutes arrivées 7 ans trop tard, ce monsieur, c’est un diesel, on va lui coller une vignette Crit’Air 5 sur le front. Il est à la bourre, Hollande, si c’est lui qui gérait la grille de France Inter, la matinale démarrerait à 14h10, c’est le seul type à rester en France et à subir le même jet-lag que Bob Sinclar en pleine tournée mondiale.

Alors il propose entre autres que le mandat du président dure 6 ans, avant c’était 7, maintenant c’est 5, pouf pouf il a fait la moyenne, 6. Quand il croise ses neveux qui ont 14 et 11 ans, pareil, il leur dit « vous avez 12 ans et demi », même Cédric Villani, le Dracula de la rive droite qui est bon en maths, n’y comprend rien. C’est le consensus à la Hollande, si à table on sert du poulet et qu’on lui propose l’aile ou la cuisse, il répond « je vais plutôt prendre entre les deux », et donc il se retrouve comme un idiot à bouffer le croupion. Hollande propose aussi la suppression du 1er ministre, tu m’étonnes, lui a d’abord eu Jean-Marc Ayrault, qui s’est réveillé 7 minutes en 2 ans, sa femme tous les matins le pinçait pour vérifier s’il n’était pas mort. Puis Manuel Valls, le type crispé qu’on aurait dit assemblé à la colle à bois, qui n’a pas arrêté de sortir son 49.3 et en plein jour, en plus, à l’Assemblée, et enfin Bernard Cazeneuve, un monsieur tristoune qu’on aurait cru sorti de la pub pour le Lexomyl et qui se sapait comme Helmut, un agent de la Stasi en 72. Donc qu’il veuille supprimer le 1er ministre, on le comprend, parce que pour lui, ça a été un long train fantôme.

Bref, Hollande a démarré tard, mais là il est à fond, il veut un président fort, un parlement fort, tout fort, il va installer ses bureaux chez Fitness Park, il est remonté à bloc, c’est Chuck Norris sans les poils. Il aura mis 7 ans à se bouger, mais là wouh, c’est parti. Allez, je vous laisse, parce qu’il est 8h, 15h30 hier pour François Hollande.