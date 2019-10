Ce matin, les invités de l'interview de 7h50 sont Cécilia Attias et Louis Sarkozy. Tanguy souhaite s'adresser à eux...

Oui, Cécilia, Louis, vous me faites rêver, j’ai envie d’être vous, de vivre entre les States et la France, d’être glamour, d’écrire des livres, mais je suis là, à 45 piges, à végéter à France Inter, Léa et Nicolas commencent à peine à m’aimer, à se dire « ça ne vaut pas Charline mais il a son petit style », que ma mission intérim se termine déjà. A la base, pourtant, j’étais mieux parti que vous, famille de la classe moyenne, enfance sans histoires, adolescence à peine troublée par les seins énormes de la chanteuse Sabrina, puis carrière normale.

Alors que vous, vous venez de la banlieue, le 9.2, une zone atroce gangrenée par le vote communautaire, l’UMP a fait jusqu’à 75% des voix à certaines élections. Certaines familles y sont radicalisées à l’extrême, à 5 ans ½ il arrive que des fillettes se voient imposer le port du serre-tête. J’habite moi-même dans le 92, bah je vais vous dire, je rase les murs, en pierre de taille. Il y a un mois, un groupe de jeunes m’a arrêté alors que je promenais mon yorkshire, Balkany, que j’ai appelé ainsi en hommage au porte-parole de la banlieue, qui croupit dans les geôles des bourgeois du centre-ville, et bien ces jeunes, habillés tous pareils, ces cailleras, en short avec un béret, m’ont obligé à acheter leur calendrier. « C’est 5 euros, pour les scouts, s’il vous plait », m’ont-ils dit, ça m’a fait peur, qui est si poli aujourd’hui, personne, ça devait être un code entre eux, je me suis dit « ils vont me planter ». Je me suis enfui en laissant toutes mes affaires, et depuis ils me harcèlent, le commissariat m’a appelé pour me dire qu’ils avaient rapporté mon portefeuille, avec l’argent à l’intérieur, mais qu’est-ce qu’ils me veulent, ces malades ?

Cécilia, Louis, vous, vous avez réussi à vous extirper du 9.2, mais combien sont restés sur le carreau, sont devenus notaires, avocats ou contrôleurs financiers, et survivent au jour le jour. Certains sont obligés de rester dans leur SUV parce que le bip du portail ne fonctionne plus, ils doivent appeler la domestique pour demander des piles, c’est ça, la banlieue, un tas de petites humiliations qui s’accumulent. Et un jour ça va péter, à la fin d’une Manif pour Tous, une vieille dame va jeter un lingot d’or à la tête d’un flic, il y aura un mort. On sent que la colère monte, vous savez combien coûte un plein sur un jet privé ? 1300 euros.

Bref, vous êtes pour moi des modèles, tout ce que vous entreprenez, ça marche, donc Cécilia, je me suis permis d’imprimer un formulaire d’adoption, si c’est ok pour vous, Louis on partagera ta chambre, je suis pas gênant, toute la journée j’écris des chroniques pour remplir les trous de la grille. Vous êtes pour moi ce que Madonna est pour les petits africains, ma seule chance de quitter moi aussi une vie difficile. Je vous laisse le formulaire, par pitié, sauvez-moi !