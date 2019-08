Ce matin, Tanguy Pastureau remplace Charline....

Oui, c’est tragique, deuxième jour de taff, déjà elle n’est plus là, et c’est ça le problème en France, c’est qu’on n’a plus de main d’œuvre de qualité. On va se faire bouffer, vous savez, un travailleur chinois, en deux minutes de temps, combien il fait de chroniques ? 14. Leur 7/9, ils arrivent à le torcher en ½ heure. A Pékin, là ils sont déjà sur la matinale du 12 octobre.

L’auditeur d’Inter, qui tout l’été s’est tapé les cours de méditation de Christophe André, l’homme qui a les chakras tellement ouverts qu’on pourrait lui faire l’amour dedans, attendait Charline, mais non, madame est à Tournon-sur-Rhône, dans le 07 comme diraient les jeunes s’il y avait des jeunes à Tournon-sur-Rhône, à un Festival d’Humour.

Moi j’y étais samedi, Florian Philippot dimanche, il est monté sur scène, a dit le score qu’il avait fait aux européennes puis est sorti, la salle était morte de rire

Et hier il y avait toute la bande de l’émission Par Jupiter, ils étaient 14 sur scène, 14 à se partager la recette, c’est à ça qu’on reconnait les gens de gauche. Moi j’ai tout pris pour moi, parce que je kiffe le brousouf, c’est ce qui me reste de mes années RTL. Si je suis encore sur Inter, c’est juste parce que BFM Business a retoqué ma candidature, il y a eu un test, ils m’ont demandé ce qu’était le taylorisme, je suis parti sur Taylor Swift, la chanteuse pour les ados qui se masturbent, enfin, les ados quoi, résultat ils m’ont redirigé vers le magazine Girl.

L’an dernier Beigbeder venait sans sa feuille, maintenant Charline plante la rentrée, et demain c’est quoi ? Nicolas et Léa en duplex de Center Parc, avec Gérard Larcher en slip de bain dans le jacuzzi ? « Le téléphone sonne », on va appeler ça « rappelez plus tard », parce qu’au standard tout le monde sera en RTT ? Mais, M. Roux de Bézieux, fuyez ce pays de losers qui ne vous mérite pas. Vous êtes comme moi, beau, élancé, quand vous allez à l’agence BNP, les mecs font la ola, si Laurence Bloch, patronne de la station, vous dit « Jojo, peux-tu remplacer Charline, Pastureau, le plan B à pas cher est à la Fête de l’Huitre à Arcachon avec Tex ? », bah vous direz oui, parce que vous êtes un fonceur. Mais on est combien à être comme ça dans ce pays de jean foutre ? Deux, juste nous, on était fait pour se rencontrer, tel Arielle et BHL, Sylvain et Sylvette, M et M’s, Boris Johnson et Camille Albane.

J’ai lu, M. de Bézieux, mon amour, mon CAC40 en sucre, dans le journal La Dépêche, ce titre « université d’été, le MEDEF s’interroge sur l’avenir du capitalisme ». Quelle déception, si vous-même n’y croyez plus, je déclare forfait. Donc, viens mon Geoffroy, on fait comme tout le monde : on repart en vacances. Tu connais Tournon-sur-Rhône ?