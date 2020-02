Ce matin Tanguy est un peu hypocondriaque....

Oui, même quand tout le monde autour de moi a la patate, j’ai peur d’être infecté, si Rafael Nadal enquille 7 victoires en tournoi du Grand Chelem, je suis le seul à trouver qu’il a l’air pâle. Donc là, avec le Covid 19, le virus qui porte le même nom qu’un utilisateur de Cibi en 84, et bah, comme disent les jeunes, je flippe ma race, ou je flippe la race de quelqu’un d’autre, comme disent les jeunes qui apprécient le multiculturalisme. Léa, Nicolas, la tête que vous avez, cet air las, ce teint verdâtre, ces yeux qui ne sont plus qu’un souvenir tant les valises les ont avalés, comme elles l’ont fait avant avec Carlos Gohsn, cette tête est-elle due à un virus ou à votre rythme de travail absurde ? Je me méfie, et vous devriez faire de même, là j’arrive avec une chronique qui vient d’où ne sait où, peut-être écrite en Lombardie, car oui, j’aime l’Italie, ses artistes, Toto Cotugno, Jordan Bardella, Eric Ciotti et même des gens moins drôles comme Sophia Loren. Je vais donc désinfecter cette chronique, j’ai une bombe, pendant longtemps, les gens hurlaient si vous disiez « j’ai une bombe », maintenant ils font « ouf ». (bombe). Voilà. Je fais le micro aussi, les humoristes m’y ayant précédé n’étant pas tous nets au niveau de l’hygiène.

Et c’est ça notre point faible à nous français, l’hygiène : selon une étude de l’Ifop parue hier, un français sur 4 ne se lave pas tous les jours, et c’est toujours sur celui-là qu’on tombe dans le bus. Un homme sur 3 ne se lave pas les mains après être allé aux WC, après ils touchent la porte des toilettes, les autres aussi, donc au niveau de ce qu’on a sur les mains, en fin de journée, ça revient à avoir fait une grosse orgie tous ensemble. Rien que de penser à ça, pardon mais j’ai du gel nettoyant, je vais m’en passer un peu (gel). Toujours selon l’Ifop, 95% des femmes changent de culotte tous les jours, sauf aux États-Unis Kim Kardashian chaque heure puisqu’elle les perd dans ses fesses. Mais seuls 3 hommes sur 4 changent de slip quotidiennement, c’est-à-dire que là on est 4 mecs, Demorand, Trapenard, Askolovitch, moi, il y en a un qui a son slip d’hier. Ne dites rien, c’est bien de laisser un peu de mystère.

Et, je ne sais pas pourquoi, à l’Ifop ils doivent s’ennuyer, ils ont fait la moyenne des gens qui changent de sous-vêtements par électorat, les plus sales sont les fans de François Fillon, lui se change beaucoup, il a les costumes gratuits, mais seul 56% de ses électeurs mettent un slip propre chaque matin. Ils sont 80% à changer de slip au Rassemblement National, surtout Thierry Mariani, ex-LR, qui retourne son slip en même temps qu’il retourne sa veste, il bouffe à tous les râteliers, au Salon de l’Agriculture il est exposé. Enfin les plus propres sont les électeurs de Benoit Hamon, ils sont 16 mais ils sont propres, à 87% ils changent chaque jour de dessous, ce qui est normal, parce qu’ils pensent à Benoit Hamon, qui est trop beau, ce corps d’épagneul breton un peu foufou, donc ils jouissent, et doivent se changer régulièrement. Ça fait pareil quand on pense à François Bayrou, en tous cas quand lui pense à lui-même. Pardon, je vais mettre des gants en plastique, on ne sait jamais (gants).

Bref, avec notre hygiène déplorable, pas étonnant qu’on chope tout ce qui passe, donc même si j’imagine que pas mal de gens ici votent Benoit Hamon, il n’y a qu’à France Inter qu’on fait ça, donc gros turn-over de slips, vous n’avez pas l’air non plus très en forme. Alors pardon mais je vais mettre un masque de protection (masque). Voilà. Et j’arrête là, parce que c’est compliqué de parler avec ça.