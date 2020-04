Une question ce matin : est-ce que Tanguy porte un masque grand public ?

Oui, bah comme tout le monde, j’ai bricolé un masque avec une chaussette et un vieux torchon, je pense que quand je vais croiser les éboueurs, ils vont chercher à me mettre à la benne. Parce que je n’ai pas anticipé, Jérôme Salomon, le présentateur télé de la quotidienne de 19h, a passé 2 mois à nous dire que le masque était aussi inutile qu’un salami dans une bar-mitsvah. Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, nous a dit qu’on était trop cons pour arriver à en mettre un, alors que c’est basique, certains samedis soirs, on arrive à enfiler des capotes, techniquement c’est le niveau au-dessus. Les deux protègent, l’un contre le coronavirus, l’autre contre 20 ans de frais de scolarité. Et quand ensuite tous ces gens ont commencé à dire « en fait, le masque, vous allez rire, on est en train de changer d’avis, ne cédons pas à la panique, mais… vite, mettez-en tous, bordel de Macron », Macron, c’est Dieu pour eux, et bien on était Grosjean comme devant, comme disait Arlette Chabot en 78.

Mais heureusement, face à l’incurie du pouvoir, le monde du business s’est organisé, le jour du déconfinement, on fera tous l’amour sous un poster géant de Bernard Arnault. Vous le savez, j’aime le capitalisme, sur Inter on est deux, moi et Dominique Seux, d’ailleurs on se marie en juillet à Las Vegas avec un sosie de Michael Bloomberg. Si j’aime le capitalisme, c’est parce qu’il n’y a rien de spécial à en attendre, comme d’une soirée philo qui serait animée par Candeloro. On ne peut qu’être agréablement surpris par le capitalisme.

Et là, c’est le cas, toutes les boites se sont mises à fabriquer des masques. Le Coq Sportif en a sorti 75000, c’est une basket en 39 avec 2 élastiques à se mettre sur le visage, 44 si vous avez un grand nez. Chantelle, marque de lingerie, en débite 200 000 la semaine, masque normal ou avec dentelle si les restos un peu cosy rouvrent. Sandro, la marque des bobos nul en maths qui n’arrivent pas à trouver l’erreur dans la phrase « ce T-shirt ? Il est à 95 euros », en fait aussi, avec des chutes de tissu. Vuitton fabrique des masques, c’est LE masque à porter dans le 7ème à Paris, ils sont légers donc on peut crier « vive Rachida Dati » sans problème. La marque Petit Bateau fait des masques, attention, le masque avec deux trous dedans, c’est un slip, a contrario, surtout ne pas mettre son masque sous son pantalon, les élastiques, c’est désagréable, nos auditeurs les plus âgés le savent. Et hier, on apprenait que même Playmobil lance son masque, en plastique, dessus on peut clipser un château-fort, Playmobil, vous connaissez, ce sont ces petits personnages qui sont coiffés comme Manuel Valls. Manuel Valls, vous connaissez, c’est ce monsieur qui s’est confiné il y a 2 ans ½, il est tout seul, Bayrou à côté, c’est Bob Sinclar en soirée mousse.

Bref, on attend les masques France Inter, je ne sais pas ce que vous foutez. Au boulot !