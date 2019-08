Tanguy aime les semaines de rentrée.

Oui, parce que tout le monde est beau, bronzé, la moitié d’entre nous sent encore le monoï, on a fait du sport, on est sveltes, nos corps sont désirables, on a envie de faire l’amour, on n’ose pas se l’avouer, parce que ce n’est pas très pro, à part quand on travaille à Dorcel TV où là c’est si on vient en slip qu’on se fait virer pour faute lourde. Il faut profiter maintenant parce que dans 15 jours, à cause de votre mode de vie, qui consiste à se lever en pleine nuit, et pas pour faire pipi comme quand on est vieux, non pour aller bosser, et bien Léa, Nicolas, les amis, vous n’aurez plus cette tête. Les vidéos de vous sur Youtube auront comme titre « The walking dead, saison 10 épisode 2 ». Les gens se diront « ouais, finalement, c’était pas si indispensable que ça, la HD ».

Mais là, vous êtes à croquer, aussi dorés que des Palmito, si j’étais pas allergique au gluten, je vous tremperais dans du Nesquick. Et encore, vous c’est rien, parce que les ministres, certains sont revenus avec la face plus rouge que des culs de babouin. Elisabeth Borne que vous avez reçu mardi, elle était cramoisie, j’ai cru qu’elle était en feu, je me suis dit « LVMH va lever 50 millions d’euros pour la refaire ». A cause du fond rouge derrière elle, sur la vidéo Inter, ton sur ton, on ne la voit pas, si ça se trouve elle est toujours là, depuis 2 jours elle se nourrit de nos peaux mortes et attend qu’Edouard Philippe remarque qu’elle a disparu. En fait c’est un caméléon, elle prend la couleur de son environnement, ça explique pourquoi on n’a pas de mouches, elle les attrape avec la langue. Marc-Olivier Fogiel, que Sonia a interviewé hier, il était noir, à côté la Compagnie Créole c’est le groupe Abba en pleine crise d’anémie. Lui est devenu patron de BFM, il a pris Alain Duhamel, journaliste qui a une vision d’ensemble puisqu’il exerce depuis Pépin le Bref, on a retrouvé ses 1ers écrits dans la grotte Chauvet, à côté de peintures représentant des chevaux qu’on attribue à Pierrette Brès. A noter que C News, qui se doit de répliquer, lancera lundi son nouveau talk, « in live with Roger Gicquel », avec l’hologramme de Gicquel, en fait ils ont racheté celui de Mélenchon, qui a l’air aussi triste, et ont mis dessus une moumoutte virtuelle, on parle aussi de recréer Léon Zitrone à partir de son ADN, et ainsi relancer Intervilles. Sans vachettes, bien sûr, sinon Aymeric Caron va péter un câble, déjà vous écrasez un moustique, il vous explique que c’est une maman, début août j’ai utilisé du Baygon, j’étais dévasté, je suis allé me dénoncer aux flics en criant « j’ai tué 10 mamans, purée, mais je suis Charles Manson ». Non, à Intervilles, on lâchera Yann Moix pour Mont-de-Marsan, puis son frère, qui jouera pour Lisieux.

Enfin lundi vous avez reçu Amélie Nothomb, qui n’était pas bronzée, c’est la seule à avoir en permanence la tête que nous on a à Noël. Elle et Cédric Villani, le matheux de la République en Marche, le monsieur sapé comme dans les vieux clips de Mylène Farmer où les gens se fouettent, lui non plus n’est pas bronzé, puisqu’à son époque, le 17ème siècle, c’était très mal vu. Alain Duhamel, d’ailleurs, utilisait alors une ombrelle. Bref, profitez tous bien de votre splendeur présente, ces choses-là ne durent pas.