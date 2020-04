Hier, Tanguy a lui aussi regardé le discours du premier ministre

Oui, par hasard, puisque j’avais mis France 2 pour voir Pouic-Pouic, mais j’ai vite réalisé que ce n’était pas Louis de Funès, la taille notamment, Édouard Philippe est plus grand.

Alors, il a commencé par parler des masques, globalement il est satisfait, c’est un monsieur qui est très bon public avec lui-même, ensuite il s’est signé un autographe, « pour Edouard, de la part d’Edouard, je t’aime ». Là, a-t-il dit, on reçoit 100 millions de masques chirurgicaux par semaine, les ¾ des importations maintenant sont des masques, si on les met par terre les uns à côté des autres, depuis la lune, on ne voit plus la France. Ensuite, Philippe a révisé ses verbes du 1er groupe, école à distance, il a répété « protéger, tester, isoler… protéger, tester, isoler », la danse de l’été, ça va être ça, d’habitude c’est « la main à gauche, tu me claques les fesses, allez on saute », dans les campings, ça va être moins hot. On n’est pas près de se refaire un baby-boom. Attention, si on attrape le Covid, on peut s’isoler chez soi ou à l’hôtel, donc Hélène, Yael, je vous le dis si jamais je n’arrive plus à parler parce que je suis en insuffisance respiratoire, je veux la suite 24 du Plazza Athénée. Payée par l’état, les mecs pendant 2 mois m’ont dit que c’était une petite grippe, je me sens floué, j’exige réparation. Petit dej compris. forfait spa et peeling. Et un petit couple mixte de masseurs thaï, avec masques. Juste masques.

Sinon Édouard Philippe a annoncé, après le 11 mai, l’interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes, sous la pression de François Bayrou qui ainsi, peut réunir l’ensemble du Modem, ils sont 9. Il a parlé de l’application Covid-19, qui pour l’instant, ne fonctionne pas, vous croisez votre tante qui éternue, l’appli vous dit « achevez-là », c’est bien la peine d’être la start-up nation, on a planté Amazon et on n’est pas foutu de lancer la moindre appli liberticide. Les grands musées restent fermés, les petits rouvrent, mon conseil au Louvre est donc de garder uniquement la Joconde, les touristes viennent pour ça, le Radeau de la Méduse, 4 types sur un rafiot, vous regardez l’arrivée des aventuriers sur l’île de Koh Lanta, vous avez le tableau. Le reste, on vend aux qataris et on règle la dette.

Philippe l’a dit, Jérôme Salomon, directeur général de la santé, fera chaque soir une météo du coronavirus par département, ça va être l’Evelyne Dhéliat du Covid, sauf qu’au lieu de prendre la température de l’air, il va prendre celle des gens. Il dira bonjour avant, bien sûr, parce que c’est quelqu’un de très poli.

Enfin, le 11 mai, on ne pourra pas se déplacer à plus de 100 kms autour de chez soi, j’ai regardé, pour les parisiens, ça fait un petit week-end soit à Beauvais, soit à Evreux. Fini le Touquet, les Macron le 11 dormiront à l’hôtel Baladins de Montargis. Avec les 8 personnes qui les soutiennent en France, comme ça, ils seront 10, c’est bon.