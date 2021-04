Alors j’entends, depuis quelques jours, des militaires pas contents, ce qui est le propre des militaires, on voit rarement ces gens détendus, sourire aux lèvres, une paille dans une noix de coco, portant un T-shirt Fuck my ass I am a bidasse, sur une plage du Var.

Et je sais que de plus en plus de français aimeraient une reprise en main du pays par un général couillu, qui sent le musc et la bière tiède. Il y a 2 ans, une étude montrait que 40% des jeunes européens réclamaient, je cite, « un homme fort, qui n’ait pas à se préoccuper des élections ni du parlement », traduction, un dictateur. Quand on parle d’homme fort en politique, on n’est pas sur Olivier Minne à la salle de sport. Et là, dans Valeurs Actuelles, le journal des gaulois poilus, des militaires appellent à la fin du laxisme, ils ont écrit une tribune, à raison de 30 pompes par ligne écrite, ça leur a pris 7 mois. Tribune signée par 1000 militaires, 1000 militaires, du point de vue d’un enterrement de vie de jeune fille un peu salace, c’est énorme, mais en tout ils sont 206 000, donc c’est pas non plus un raz-de-marée. D’autant que là-dedans beaucoup sont à la retraite, donc pour faire leur putsch ils ont un espace de 2h15 entre l’épisode de Rex le berger allemand et Questions pour un Champion. En gros, si on reste en démocratie, c’est uniquement grâce à la grille des programmes de France 3.

Donc il y a une appétence pour l’ordre, Pierre de Villiers, le général, est à deux doigts d’enfoncer le portail de l’Élysée avec sa Twingo. Philippe de Villiers, la 2ème star de Vendée, l’autre c’est la brioche, qui vit dans la ZAD du Puy du Fou entouré de faucons, appelle carrément à l’insurrection. Globalement, chez les Villiers, on est énervé. Si vous connaissez un Villiers, idée cadeau, la smartbox idée zen avec le massage aux galets trempés dans l’aloé véra. Les jeunes notamment kiffent les militaires, mais c’est parce qu’ils ne les connaissent pas, moi je les ai pratiqués, j’ai fait mon service, les loulous. En 96, 10 mois avant que ça s’arrête, les derniers à y passer, le régiment de la lose. Le 1er jour, on m’a tondu la tête, je criais « ça sert à rien, dans 20 ans ils vont tomber tout seul ». 2ème jour, j’avais pas pensé à faire mes rappels de vaccins avant, grosse erreur, le médecin militaire en une minute m’en a fait trois, j’étais par terre parce que j’ai la phobie des aiguilles, même si je rentre dans un club de couture, je m’évanouis. J’ai mal vécu tout ça, ramper dans la boue, courir, sauter par-dessus des obstacles, en fait c’était Koh Lanta mais avec plus de riz. Et puis ce boucan, parce que les mecs hurlent, ils crient votre nom, « Pastureau », vous répondez « oui chef », vous avez les oreilles en sang. Moi il m’a fallu une double greffe des tympans 15 ans d’écoute de FIP au volume minimum pour retrouver mon audition.

Vous imaginez ce pays dirigé par les militaires ? Le 7/9, ce serait à 4h30, lever 3h, course d’une heure autour de la Maison de la Radio avec un paquetage, puis interview de Marine Le Pen de 5h à 7h30 tous les jours. 7h30 fin des émissions, au motif qu’on n’est pas là pour parler à ces chochottes de lève-tard. Boomerang, terminé, l’émission s’appellerait Bazooka, avec comme invité unique Steven Seagal qui fait le grand écart en treillis. La Bande Originale, ça resterait, avec Nagui, à condition qu’il chante Tiens v’là du boudin, parce que les végétariens seront interdits. A la vaccination Covid, on mettra le médecin militaire que j’ai eu en 96, en 10 jours c’est réglé, tout le monde a 4 doses. Et s’il y en a pas assez, on envahit l’Allemagne et on prend les leurs. On y dira, à Merkel, écoute Dave, c’est fini les fragiles à qui tu dis de parapher la feuille de route. Moi si vous avez envie de tout ça, je vous suis, mais il y en a pas un dans ce pays qui arrive à foutre sa couette dans sa housse de couette, donc pour un lit en portefeuille, ça va prendre des plombes. Mais moi j’ai donné, en 96, donc si les militaires arrivent, je m’exile en Jamaïque avec Bernard Lavilliers.