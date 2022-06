Hier, j'ai raté la revue de presse de Claude Askolovitch, je sais, c'est mal, je me suis d'ailleurs fouetté pour me punir avec un exemplaire de Libé roulé sur lui-même, et aussi un Figaro pour équilibrer politiquement.

Et j'ai lu Le Parisien, pour me tenir au courant, ici je suis entouré de journalistes, j'ai la pression, la moindre info pas vérifiée, Demorand me regarde avec l'œil noir en mimant le signe de l'égorgement. Alors j'ai appris qu'à Nantes a ouvert un bar à chiens, il y avait déjà les bars à chats, bientôt le bar à bœufs, ça existe déjà dans le foot, on appelle ça une fan-zone. Il y avait aussi un article sur le boom des poules, de plus en plus de gens en ont, par contre il n'y a pas de bar à poules où on attend l'œuf à la sortie du croupion, par région il y a 2-3 clubs hots dans lesquels ok, on fait plus ou moins la même chose. Et dans le Parisien hier il y avait une interview de Baba, qui est Cyril Hanouna. Dans les médias, on a tous un surnom, Léa, vous m'appelez "petit chat", Sibyle Veil, la patronne de Radio France, m'appelle "mon champion". C'est gênant, souvent je lui dis "Sissi arrête, on s'est rencontrés alors que nos vies à tous les deux étaient déjà faites, c'est comme ça". Alors que dit Baba ? Et bien que son émission "Face à Baba" est reconduite, elle sera suivie, après minuit, de "Derrière Baba", émission pour adultes, et à 1h15 de "Baba au rhum", co-animée avec Jean Lassalle. Baba annonce aussi le retour de "Y"a que la vérité qui compte", l'émission où on ouvrait le rideau, en ce moment la version afghane cartonne à Kaboul, les rideaux ils les ont mis sur les femmes, il doit y avoir pénurie de tringles, on entend une dame dire "mais enfin, Baqir, je suis ton épouse, autorise-moi à retirer le rideau", et là il y a un taliban qui hurle "non", puis c'est le générique de fin. Baba tâcle aussi Alex Vizorek, qui a fait récemment une chronique sur TPMP, il dit "Vizorek, je ne savais même pas qui c'était", bah maintenant il sait, comme quoi alpaguer l'autre est un bon moyen de se faire connaître, d'ailleurs "Bernard Arnault, pauvre con", pardon, mais j'ai besoin de fric.

Et surtout, Baba dit qu'il y a le projet d'une émission de radio, "Allo Marlène", où Marlène Schiappa aiderait des gens le soir (ça se fait aussi sans micro mais il faut donner de soi-même) et il n'a pas trouvé de diffuseur. Et là je m'adresse à la direction, Sissi, Lolo, Yanou, vraiment vous allez laisser à l'antenne Le jeu des mille euros qui entame sa 100ème rentrée, avant c'était le jeu des mille francs et avant le jeu des mille écus, et ne pas laisser sa chance à Marlène ? "Allo Marlène", ce serait magique. Imaginez, au cœur de la nuit. "Bonsoir la start-up nation, mais aussi salut les pauvres, c'est Marlène. Je suis avec René, bonsoir René". "Oui, bonsoir Marlène, je suis seul, là, chez moi, en slip, je rêve de toi, Marlène, je transpire, hmm, comme le patron du MEDEF quand il achète du bitcoin, et dans bitcoin, il y a coin". "Ah, laissez-moi, obsédé. Mais je crois que Robert est en ligne, Gisèle, René, toujours aussi jeune l'auditeur de France Inter". "Oui, Marlène, c'est Robert, j'ai un problème de cheveux, j'ai les pointes abimées, que faire ?". "Du jojoba, Robert, plein de jojoba". Et ensuite on pourrait lancer, avec Bruno Le Maire, "Allo Nono", les auditeurs lui demanderaient des conseils financiers, et il répondrait "t'as vu l'état du déficit public, crois-moi vieux, vaut mieux que je te donne des conseils lecture". Il y aurait "allo Gégé", avec Darmanin, une libre-antenne de magie où Darmanin en direct multiplierait les faux billets, il dirait "il y en a 3000, hop là Darmani Darmano Darmanin, maintenant vous en voyez combien ?". "heu 40000, comme vous, Gégé". Et, dernier concept, "Allo Jean-Yves", ça permettrait de recaser Jean-Yves Le Drian, ce serait la seule libre antenne où l'animateur serait plus dépressif que les gens qui appellent. Volià, j'espère avoir convaincu la direction, "Allo Marlène" est un rêve accessible pour la rentrée de septembre.