Je sais pas vous, mais moi je suis stressé de la vie.

Quand je dois prendre le train, je suis à la gare une heure avant, quand je dois prendre l'avion, je suis à l'aéroport 5h avant, du coup je passe mon temps à attendre, comme Manuel Valls, lui attend devant l'Élysée, il a planté sa tente Quechua, et sur une pancarte il a écrit le nom de son site, jesuisokmeme pourfairejustelecafe.com. Moi je suis stressé, le matin, pour être sûr de me réveiller, je mets 5 alarmes, 2 sur le téléphone, 3 sur la tablette, à chaque fois que ça sonne, je suis proche de la crise cardiaque. Et je comprends pas les gens détendus, par exemple Macron, il est là, toujours posé, sûr de lui, vous croyez qu'il met 5 alarmes pour se réveiller, lui, bah non, à 6h30 Brigitte se lève avec la tête à l'envers que lui a déjà fini sa série de pompes. Vous croyez qu'il arrive 5h avant son avion à l'aéroport, bah non, sa voiture va directement sur le tarmac, je suis sûr qu'il ne sort même pas, il doit y avoir un tube entre la voiture et l'avion, comme un aspi, ça fait "gloup", et hop, il se retrouve dans le jet. Être Président, ça détend, on délègue, ça fait 5 ans qu'il n'a pas coulé un café lui-même, s'il croise une femme de ménage avec un balai, il s'écrie "ne dites rien… euh, Harry Potter", un assistant lance la balle à son chien, son bras gauche a perdu 2 kilos de muscles, même des cannibales en le voyant diraient "viens, on va au Sénat, de 11 à 14h ils sont à la cantine, parce que là, déjà Macron bon, et le petit Attal, il y a rien là-dessus, la moitié de sa masse c'est son costume Sandro".

Je crois qu'à leadership comparable, ce qui nous différencie vraiment Macron et moi, c'est la gestion du stress. Là le 1er tour c'est le 10 avril, dans 67 dodos on vote, j'aurais déjà tout calé. Mon slogan "Pastureau, pour une France plus beau". Mon gros meeting, se déroulerait au Sexodrome de Pigalle, comme ça plus tard je pourrais dire "vous pouviez vous douter que vous alliez vous faire…", j'arrêterais là, parce que ça serait une présidence très élégante. J'aurais cherché à recruter dans d'autres partis, au RN j'aurais pris Jordan Bardella, le seul qui reste, les autres se sont fait hypnotiser par Eric Zemmour, il a séduit tout le monde, s'il est sur Tinder cherchez pas il y a plus personne pour vous. Le Pen et Bardella il n'y a plus qu'eux au RN, si on tourne le biopic de Pince Mi et Pince Moi, on leur demandera "ça vous dirait de jouer dans un bateau ?". Si j'étais en campagne, à 2 mois du vote, je serais lancé. Mais Macron, non, il attend, tranquilou Bilou, il a tellement le rythme d'un mec de Kingston qu'il va finir par faire un duo avec Bernard Lavilliers. Mardi, il a accordé une interview à la Voix du Nord, je suppose qu'il s'est installé par terre dans la position du lotus en disant aux journalistes "z'avez pas l'air bien, ouvrez vos chakras". Et il a dit qu'il se présenterait quand le pic de l'épidémie de Covid serait passé, ce qui selon Martin Blachier a eu lieu il y a 7 mois ½, et quand la crise ukrainienne serait terminée. La crise ukrainienne, j'ai demandé à Pierre Haski, il m'a expliqué, en gros c'est comme Koh Lanta sans le soleil, il y a deux équipes, on vote, et chez les ex-rouges à chaque fois le gagnant c'est Vladimir Poutine. Je résume. J'aurais pu inviter Pierre Haski à faire un featuring avec moi ce matin mais il aurait fallu partager le salaire, or comme le dit souvent Guillaume Meurice "si on vit c'est quand même pour la thune".

Donc quand le Covid sera fini, que les Russes auront écouté Miss France, qui chaque année nous dit bien que la guerre c'est nul, Macron va peut-être se présenter. Il va pas pouvoir nous dire qu'il attend la chandeleur, c'était hier. Peut-être qu'il attend qu'Anne Hidalgo commence sa campagne à elle… Elle quoi… Elle l'a commencée ? Ah bah oui mais on me dit rien. Sympa l'équipe !