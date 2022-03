Tanguy Pastureau adore ces semaines où Nicolas et Léa sont pas là : "Ca change, on a affaire à des gens frais, avec un beau teint, presque sexys. J'exagèrepour faire rêver nos auditeurs, qui n'ont pas une vie facile, puisque certains d'entre eux s'apprêtaient à voter pour Christiane Taubira..."

Mais c'est fini, elle s'en va, Cri-Cri !

Après une campagne, non pas nulle, non pas calamiteuse, en fait ça a été un désastre, le Waterloo du wokisme. Les habitants du 11ème arrondissement de Paris sont appelés à respecter dimanche une minute de silence à l'heure du brunch. Elle n'a eu que 181 signatures sur 500, les élus ont préféré donner leur parrainage à n'importe qui plutôt qu'à elle, Jacqueline Sanchez, maire de la Jacinthe-sur-Auvergne, voyant arriver Taubira, a immédiatement parrainé Minouche, son chat. Les voix de Mme Taubira devraient se reporter sur Anne Hidalgo, qui pourrait ainsi dépasser les 2,1%, au PS une grande fête est prévue avec l'ensemble des adhérents, donc une soirée à 2. Anne Hidalgo, autre espoir déçu, elle est moins populaire que l'homosexualité à Kaboul, au salon de l'agriculture, des éleveurs, la sachant en bout de course, ont même tenté de l'envoyer à l'abattoir.

Salon de l'agriculture où elle a peut-être croisé Valérie Pécresse, la petite mère prout-prout des Hauts-de-Seine, qui attend toujours le soutien de Nicolas Sarkozy, en vain, on n'entend plus Nicolas Sarkozy, ça lui fait enfin un point commun avec sa femme. Valou a visité le Salon en compagnie de Christian Jacob et Gérard Larcher, 2 des plus gros mangeurs de France, classés Clients en or chez Buffalo Grill, depuis leur passage manquent à l'appel au salon de l'agriculture 30 bovins et 14 poules. Anne Hidalgo ne doit son salut qu'au fait qu'elle portait un T-shirt du Parti Socialiste, ce qui a dégouté nos Plic et Ploc du brasero. Lâcher Jacob et Larcher au salon de l'agriculture, ça revient à lâcher des zombies au congrès des hémophiles, bien joué Pécresse. Alors là aussi, la pauvre chute dans les sondages, la faute à un leadership proche de celui de l'huitre plate de Cancale. Chez Marine Le Pen non plus, rien ne va, le RN a fait tirer un tract à 1,2 million d'exemplaires, avec dessus une photo de Marine avec Poutine, le géographe timbré qui est en train de redessiner les frontières de son pays. Depuis, l'actualité l'a rattrapée, Poutine est devenu infréquentable, les 1,2 millions de tracts partent à la benne, il va falloir une grosse grosse poubelle jaune. Marine Le Pen est devenue la 1ère cause de déforestation dans le monde, en Amazonie, des tribus plantent des aiguilles dans des étuis péniens à son effigie en espérant lui porter malheur.

Alors rien de bon non plus pour Éric Zemmour, Rico la Chourave, comme on l'appelle dans le milieu de la kleptomanie, le Canard Enchainé révèle qu'il est parti sans payer au magasin parisien le Bon Marché. Il a scanné ses articles, des merguez halal et le Libé du jour, puis s'est barré, lui ne paye pas, c'est le seul adulte de 60 ans à jouer à l'épicerie Fisher Price devant tout le monde. Sa note, de 38 euros 80, a été réglée par un policier à son service, Zemmour déclare "je lui ai donné 40 euros, et lui ai dit de garder la monnaie", il n'est même pas élu que les mecs ont déjà une prime, c'est le candidat du pouvoir d'achat. Quant à Macron, il s'est farci 2 ans de Covid + une guerre et là veut rempiler, techniquement c'est du sadomasochisme, le club le Donjon Lustré à Limoges a annoncé hier son ralliement à la candidature de notre jeune foufou en cuir. Quant à Christiane Taubira, nous ne n'oublions pas, une cagnotte Leetchi a été ouverte pour la rembourser de ses frais de campagne, un total de 12 euros, elle n'a pas eu le temps de dépenser plus. Courage, madame.