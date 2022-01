Ça y est, c'est la dernière ligne droite, de la vie pour les plus âgés d'entre nous, mais surtout de la campagne présidentielle. Une campagne digne, pondérée, respectueuse de la personne humaine.

Vous le sentez, ce souffle de bienveillance, cette modération dans le propos, parce que nous, français, sommes respectueux de la langue française. Ici, quand dans ce studio Christiane Taubira cite 4 fois Aimé Césaire, 7 fois Léopold Sédar Senghor, 24 fois Gandhi pour faire oublier qu'elle a pas de programme, on s'extasie. Quand Anne Hidalgo cite Guillaume Musso (chacun son niveau, on ne juge pas), on se dit "elle a fait un effort". Quand Fabrice Luchini cite Céline, on l'écoute, quand Hugues Auffray cite Céline, c'est pas la même personne, on l'écoute, même quand Laeticia Hallyday cite Céline, en ajoutant "han t'as vu leur dernier cabas en peau de veau avec chainette en or à 1900 euros, vite, il faut qu'on trouve des inédits de Johnny à vendre", on l'écoute aussi. La France c'est ça, l'art du verbe, l'élégance, avant un ennemi, on le giflait avec son gant et ça se réglait à 5h du matin en duel dans un pré, mais ce n'est plus possible, il n'y a plus de pré, à la place il y a les magasins Gifi. Et 5h c'est trop tôt, moi je serais incapable de tuer quelqu'un au fleuret avant d'avoir bu mon Nespresso. Donc les politiques s'adaptent et sombrent dans la vulgarité la plus triviale, c'est affligeant, prenez Macron, on a cru que c'était un littéraire, il exhumait des expressions datant de 1880, galimatias, perlimpinpin, carabistouille, on se disait "j'aimerais pas jouer contre lui au Scrabble". Les linguistes se caressaient en l'écoutant, il a eu une demande de fiançaille d'Edouard Balladur, qui a écrit "tu parles comme quand j'étais petit, ça m'émeut".

Et là, le même Macron, quelle déception, nous dit "les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder", mais Brigitte est au courant qu'il parle comme ça ? Ca va lui faire mal, elle a été prof de lettres, elle se voyait sortir avec le nouveau Chateaubriand, elle se retrouve avec le fils maléfique de Jean-Marie Bigard. Et regardez Gabriel Attal, la voix de son maître, hier, pareil, en conf de presse, il a dit "on va se parler franchement", ça déjà c'est mauvais signe, rien d'élégant n'a jamais été prononcé après "on va se parler franchement", en général on enchaine avec "tu m'as saoulé Jocelyne, je te quitte ma grosse loute". Et là il ajoute "qui emmerde la vie de qui aujourd'hui ?", Attal, un enfant, qui jure, j'espère qu'il va être privé toute la semaine de crème à la vanille. Et à droite, c'est pas mieux, il y a un mois de ça, Eric Zemmour faisait un doigt à une dame, en ajoutant, je cite, "et bien profond", alors il est présomptueux, j'ai vu la photo, son doigt n'est pas si grand que ça. Autant E.T l'extraterrestre en 82 aurait pu apporter beaucoup de plaisir à beaucoup de gens, autant là c'est un doigt classique. Là aussi, déception, Zemmour passe sa vie à citer le maréchal Foch, Victor Hugo et il se retrouve à flirter avec l'univers de Jacquie et Michel. Et même Valérie Pécresse, la dame des beaux quartiers se prend pour Booba, quand elle parle de Macron, elle dit "il a cramé la caisse", en 2020 à propos des délinquants, elle disait "faut des sanctions qui les emmerdent, plus qu'ils n'emmerdent la société", ensuite elle avait craché un gros glaviot. C'est un bonhomme, Pécresse, elle va finir dans Peaky Blinders. Il n'y a que Nathalie Arthaud de Lutte Ouvrière qui doit être polie, mais personne ne le sait, parce qu'on ne l'entend pas.

Quelle honte, quelle vulgarité, comment cette nation, qui a généré les esprits les plus fins, Sartre, Camus, Péguy, Shy'm, a-t-elle pu sombrer dans cette déchéance ? RIP la politesse, j'ai mal à ma Nadine de Rothschild. Je m'attends à tout, à ce que Castex demain déclare "les non-vaccinés, on va se parler franchement, ils commencent à nous péter les roubignolles". C'est affreux.