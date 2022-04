J'ai hâte d'être à dimanche soir, et ça c'est une phrase que je ne dis jamais.

Parce que le dimanche soir, c'est glauque, c'est triste, on est là à déprimer devant Zone Interdite qui montre des policiers de la BAC de Melun aux prises avec des frères musulmans, ou des demi-frères musulmans s'ils viennent de familles recomposées, ils portent alors une moitié de barbe et disent "allah c'est tout". A minuit le dimanche, 21h05 pour vous, Léa et Nicolas, on se dit "faut que j'aille au lit sinon demain je vais avoir l'air ravagé" ou "sinon demain je vais faire mon âge", si on a plus de 45 ans. Mais ce dimanche, c'est soirée électorale, et j'adore ça, ce suspense, les sites belges qui balancent des chiffres 2h avant, Twitter en surchauffe, les journalistes télé dans les QG de campagne qui à 19h55 sont entourés de gens lançant des serpentins, allant jusqu'à se bifler à 3g pour les fans de Jean Lassalle, journalistes qui disent alors "on ne peut bien sûr pas en dire plus pour l'instant sur les premières estimations". Tout est prêt dans les rédacs, les journalistes envoyés au QG d'Anne Hidalgo ont été approvisionnés en Xanax, afin d'en distribuer aux derniers socialistes. Afin d'approcher Marine Le Pen au plus près, certains journalistes se sont déguisés en chat, des jeunes, assez souples pour parvenir à se lécher l'anus et rester crédible. D'autres journalistes se préparent à interviewer Jean-Luc Mélenchon mais c'est compliqué, il a 11 hologrammes. Ils sont obligés de tendre le doigt pour vérifier s'il s'agit du vrai ou d'un hologramme, résultat ça fait 3 jours que Mélenchon se fait tripoter. Il s'est plus pris de doigts qu'une boule de bowling un samedi soir. Moi j'aurais adoré être journaliste pour vivre ça en live, à part Gilles Bouleau et Anne-Claire Coudray qui à 21h20 vont devoir dire "et bien c'est la fin de cette grande soirée, enfin cette soirée, bon cet apéro, tout de suite, les Visiteurs avec Jacquouille et dame Ginette". TF1 ils sont à la masse, si Poutine envahit la France, je pense que les mecs programment Bienvenue chez les ch'tis.

Oui, j'aurais adoré être journaliste, avoir la carte de presse, moi dans mon portefeuille, j'ai quoi ? La carte du club Nespresso, quand je vais en boutique, j'ai droit à un ristretto, j'ai l'impression d'être le roi du monde, enfin la tristesse. Là depuis des mois vous fréquentez au plus près les candidats, Nicolas à la radio, Léa à la radio et à la télé, l'autre soir la 2 vous aviez tout le monde, Poutou, Zemmour + un petit film sur Macron, puisque lui ne fait plus de télé, il a la même vie que Larusso. Du coup, pour les temps de parole, il faut passer ce qu'il y a, des extraits de meetings, un gif où on le voit en boucle jouer au tennis sur 4 minutes, la VHS de son mariage avec Brigitte. Si dans le fond il y a un invité qui trébuche et s'étale dans la pièce montée en forme de Palais Brogniart, hop, ça part pour le bêtisier, 30 secondes de temps de parole de plus. J'ai du mal à comprendre les abstentionnistes, il y a 12 candidats, sur 12 il y en a bien un avec qui ça matche au moins un peu, imaginez que vous êtes en boite, il y a 12 personnes qui dansent autour de vous, qui ont toutes envie que vous les choisissiez, je sais, ça n'existe pas dans la vraie vie, à 4h du mat on finit seul en se douchant 30 fois parce qu'on se sent tout sale d'avoir dansé sur du David Guetta. Mais imaginons, il y a 12 personnes qui vous disent "choisis moi" + Anne Hidalgo qui ajoute "par pitié", bon bah il y en a bien une qui sort du lot, bah une élection, c'est ça.

D'autant que voter, c'est génial. Si on est pédophile, c'est le seul jour où on peut entrer dans une école sans que ça paraisse louche. Et ensuite, ce plaisir de l'isoloir, si vous avez un conjoint et 2 gosses, concrètement c'est le seul moment que vous avez pour vous seul en 5 ans. J'ai une amie qui ne voulait plus sortir, il a fallu lui crier "on va dire à tout le quartier que tu votes Nathalie Arthaud", elle habite le 16ème, donc elle a dit "chut, vous êtes fous" et est sortie. Oui, vivement dimanche soir.