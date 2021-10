Ah je me sens bien, ce matin j’étais tendu comme une peau de chèvre sur un djembé de punk à chien, et depuis que j’ai entendu Matthieu Ricard, mon bouddhiste d’amour, je suis zen.

Il détend plus qu’une huile de massage, pourtant je suis agnostique, mon seul rapport à la religion ça a été quand j’étais petit de bouffer du Chaussée aux Moines, quand à tant d’enfants on proposait de bouffer directement M. le curé. Nos vies sont absurdes, on court, on se dépêche, quand WhatsApp plante on dit « ah mon dieu, je suis coupé du monde », sauf dans les Ardennes belges où même quand WhatsApp fonctionne on dit « ah mon dieu, je suis coupé du monde ». Alors que le temps n’est qu’une donnée, qu’est-ce qu’on en a à foutre si le journal de 9h est à 9h08, c’est pas avec 8 minutes de plus que Boris Johnson il va trouver de l’essence. Ouvrons nos chakras aussi grand que Christiane Taubira sa porte à tous les opprimés du monde. Ah, on est bien, Demorand, votre visage de bonze nous éclaire, écoutons ensemble Claude Askolovitch, maître Claude, qui, dans l’infinie sagesse découlant de son âge, saura nous aiguiller sur le chemin de la vie. Léa, Sonia, petits scarabées, avez-vous pris le temps d’observer les feuilles qui tombent des arbres, je sais, c’est une tannée, en scooter on glisse dessus, mais si on s’en fout un peu d’avoir un ou deux bras, c’est magnifique.

La campagne présidentielle, c’est pareil, regardez-les, ces excités, on est à 6 mois de l’échéance, tout le monde s’affole. Au PS, ils doutent déjà d’Anne Hidalgo, tout ça parce qu’elle a inventé le sondage négatif, elle est à -4 dans les intentions de vote. La pauvre est moins populaire que le french kiss chez les porteurs d’appareils dentaires. Mais c’est juste un chiffre, Anne, si vous m’écoutez, dans votre voiture avec gyrophare, la seule qui circule à Paris, les autres n’ont pas bougé depuis 16 jours, détendez-vous. Parce qu’au fond, mon enfant, as-tu vraiment envie de vivre à l’Élysée, en zone urbaine, non, tu serais mieux dans une yourte, à la campagne, en quittant Paris, tu joueras de la flute, les rats te suivront, et tu vivras au calme au milieu de tes bêtes, comme dans un Walt Disney. Valérie Pécresse, pareil, Valérie, mais enfin, que t’arrive-t-il, petit chat rusé ? Tu cherches à imiter Eric Zemmour sans prendre sa voix, mais sais-tu que Nicolas Canteloup fait déjà ça avec les gens ? Hier tu as parlé de stopper l’immigration incontrôlée, ça ne te ressemble pas, et puis, ne faut-il pas voir dans l’immigration un échec des pays d’origine, je pense à Manuel Valls que la Catalogne a durement rejeté, et qui après un long périple, une heure de vol l’attente à l’aéroport, est revenu en France affaibli, avec juste un club saumon dans le bidou ? Valérie, ouvre ton cœur, nous sommes tous des migrants, je te rappelle que lors du 1er confinement, les 2/3 des parisiens sont partis se réfugier en Bretagne.

Ah oui, ça s’agite, Zemmour au 2nd tour, mais savez-vous, mes lucioles, qu’en octobre 2016, Emmanuel Macron, le petit scarabée recouvert d’or, n’était même pas candidat ? Il ne s’est déclaré que le 16 novembre, comme les gars qui ont envie de se marier en janvier pour payer 2 fois moins cher la salle de réception. Alors la route est longue sur le sentier de la réussite, prenez Jean-Luc Mélenchon, renard vénère, il le sait, ça fait 2 fois qu’il rate, là c’est sa 3ème, et il continue, il a plus de candidatures que moi de points Total. La différence c’est qu’à la fin il ne gagne pas un T-shirt mais qu’il prend une veste. Et bien cette fois-ci, on le sent tranquille, lundi, sur Twitter, parce que les écolos et les communistes se disputent par rapport aux droits des animaux, nos frères, pas les communistes, les animaux, Mélenchon a écrit « harmonie des humains entre eux et avec la nature ». Voyez, c’est la sagesse qui parle, ça fait du bien, alors bonne journée, enfin bonne régénérescence de l’âme, moi je ne sais plus quelle heure il est et je m’en fous. Viens, Demorand, on va faire l’amour. Namasté les scarabées.