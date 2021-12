Ça y est, les amis, c'est de nouveau fini, la bamboche.

Jean Castex, sorte de père Fouettard venu en avance, l'a annoncé, fermeture des boites sur 4 semaines, alors je vais pas vous mentir, je suis assez peu concerné, la dernière fois que je suis allé en boite on pouvait fumer et le gros tube c'était "Ride on Time" de Black Box. Ça faisait

Extrait Musique

Donc là il faut imaginer. 1993, on est au Club Kalimba, à Saint-Brieuc, mon corps est composé à 99% d'hormones, quand une fille m'aborde, sous la pression, j'ai les boutons d'acné qui explosent, à l'époque on m'appelle le Pinatubo, rien de sexuel, c'est un volcan aux Philippines qui s'est réveillé en 91, parce qu'aux Philippines, tout le monde bosse, les adultes, les enfants, les volcans, vous croyez que le Puy de Sancy il se remettrait à cracher ? Non. Pays de fainéants, même la nature est aux 35h, là vous allez en forêt, il y a plus une feuille, c'est pas comme ça qu'on va battre les chinois. Pardon, je suis un peu libéral, ce Pacs avec Dominique Seux m'a transformé.

Oui, Jean Castex a fermé les boites, ce monsieur sinistre, qui fait penser au PIB de la Moldavie, prend comme prétexte le Covid pour casser l'ambiance. Comme lui a une vie morne, passée à tenter de réveiller Jean-Yves Le Drian, il se dit "il y a pas de raison que les autres s'éclatent", et il ferme tout, l'animal. Ah le peine-à-jouir, ah le trouble-fête. D'accord, on s'y contamine, mais qu'a-t-on fait contre les autres épidémies dans le passé dues aux boites de nuit, je pense aux grossesses non désirées, au vomi sur la chemise, à l'écoute de "Ces soirées-là" de Yannick ? Rien. Il a bon dos, le Covid, c'est la joie qu'on assassine, j'ai mal à mon DJ. Et pire, hier, ils ont même interdit de danser dans les bars et les restos, c'est-à-dire qu'au Flunch, si vous vous rendez au buffet des salades en bougeant un peu trop du boule, vous êtes hors la loi. Il va falloir être statique, à l'entrée de chaque resto, vous serez ligotés et une personne par famille aura les mains libres pour vous foutre l'écrasé de pommes de terre dans la bouche. A partir de demain vendredi, interdit de danser, heureusement que vous avez François Morel et qu'il est plutôt sur le texte.

Donc ça veut dire quoi, concrètement, qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour du disco, tiens, ça ferait un super titre de chanson. Donc c'est parti, auditeur.trice, éclate-toi. Pose-le, ce café, et danse, redeviens moite, comme Marine Le Pen quand elle pense à Eric Ciotti. Tu es dans ta salle de bains, prêt à te raser ? Non, laisse pousser cette moustache, comme au temps du D.I.S.C.O ! Tu es dans la cuisine, étains la lumière de la hotte aspirante, rallume-là, rééteins-là, ça fait stroboscope ! Tu es au travail ? Déjà ? Il est à peine 9h, auditeur, sais-tu qu'il y a une vie en dehors de l'entreprise, Elisabeth Borne te ment ! Stoooop ! C'est l'heure des slows, on va en être privés…

Extrait Musique

Salut Sonia, tu viens souvent dans ce studio ? Quoi, tous les jours ? Et tu n'en as pas marre ? Vivement le mercato. Tu sais, ce matin, j'ai envie d'ailleurs, de partir avec toi, et avec Claude Askolovich, ce sera notre chaperon. On dansera, ça fera du bien, parce que toute l'année nous sommes assis, c'est très mauvais pour le dos. Sais-tu que les douleurs dorsales sont considérées comme le mal du siècle ? Stttooop !

Extrait Musique

Mais j'oubliais le roi de la piste, Nicolas Demorand .

"Mmmh, allez mon Nico, bouge-le, ce body si longtemps immobile, ici c'est le 7/9, vous êtes bien sur Inter, er, er, er, er, on vit les dernières heures de la danse ensemble jusqu'à 23h. Journée spéciale avant fermeture, elle est pas là, Salamé ? ah bah non ce soir elle fait Elysée 2022, invité Eric Zemmour, le seul à avoir les bastons de sortie de boite dans ses meetings, ça va être chaud !".

Allez, bonne journée à tous, et surtout dansez.