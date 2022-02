Avant, le communisme, c'était effrayant. On se disait : "ils vont nous prendre nos sous" ! Mais c'est fini, puisque maintenant, le PC, c'est Fabien Roussel.

Avant, le communisme, c'était effrayant, on se disait "ils vont nous prendre nos sous", Bernard Arnault, dans ses pires cauchemars, imaginait Robert Hue, le collier de barbe en feu, la faucille se reflétant dans son œil gauche, le marteau dans son œil droit, en train de faire pipi dans un sac Vuitton. Mais c'est fini, puisque maintenant, le PC, c'est Fabien Roussel

Fabien Roussel, il est gentil, il est sympa, il aime le pinard et la bouffe, au Salon de l'Agriculture il va tenir 4 jours sans dormir. Du vin, de la viande et du fromage, c'est la gastronomie française, a-t-il déclaré, et c'est vrai, la France c'est ça, là il est 9h j'en suis déjà à mon 2ème Lou Pérac, et on va se refaire la bise bientôt, on s'en fout, parce qu'il y en a pas un dans ce pays qui n'a pas l'haleine défoncée par le lait cru de brebis. Claude Askolovitch ne me disait-il pas ce matin "rien à foutre de l'Ukraine, moi j'attends juste le numéro spécial vins du magazine Le Point ?". Roussel, c'est la seule personne positive dans ce pays, pas au Covid, tout court. Son slogan : la France des jours heureux, le lendemain de son élection, tout le monde sourira, même Louis Garrel, les fans de Zemmour danseront dans les guinguettes avec des migrants, ça sera la fiesta, les islamistes diront "on a eu tort, mets-y nous un petit coup de blanc, Raymond", et on se pètera la ruche d'Arnaud Montebourg, ensemble. Roussel c'est le pote qu'on rêve tous d'avoir, il lutte contre les inégalités, mais le soir, c'est pas le dernier à se lancer dans le jeu de la vache qui tâche. Vous le lâchez au Balto, il finit sur la table à chanter Bella Ciao.

Et les médias se l'arrachent, normal, la France des jours heureux, ça parle, ça fait 2 ans qu'on se tape le Covid, toutes les foires à la saucisse ont été reportées, Miss France erre devant des Palais des Congrès fermés, Le Pen, Zemmour, sont anxiogènes, c'est toi le nazi, non c'est toi, Macron n'arrive pas dérider Poutine, pour leur date ils ont trouvé la seule table de 100 mètres de long, si tout le monde faisait comme ça, dans un Buffalo Grill on ne pourrait mettre que 5 personnes. Alors qu'avec comme président Fabien Roussel, il arriverait au Kremlin, dirait à Poutine "bon, vieux, tu la sors, la vodka de ton papi qu'est à la cave ou tu fais la gueule ?", et ivres morts tous les deux, ils signeraient un traité de paix, ok sur la table à côté de la feuille, mais c'est pas grave. Vous croyez que Boris Eltsine quand il a ratifié les accords de Minsk mettant fin à l'URSS il était à jeun ? Vous croyez qu'Antoine de Caunes quand il a accepté de présenter les César, cette ZAD en smoking peuplée d'intermittents qui se foutent à poil devant un acteur américain venu recevoir un César d'honneur très très gêné, il était à jeun ? Non, aucune grande décision ne se prend à jeun, à part le mariage où on boit après, ce qui est une inversion totale de nos valeurs, c'est pour ça que ça ne marche pas. Chirac, c'était les pommes, Roussel c'est la pomme, la liqueur, c'est un bon vivant, ça va, si c'est Yannick Jadot qui passe on va bouffer du lichen au jus d'érable bio sur 5 ans, au secours. Avec Roussel, en 2 mois c'est la cirrhose.

La dynamique Fabien Roussel, celle de la France qui rote et qui jaille, est en marche. Dans les sondages, il fait jeu égal avec Taubira, qui est en moonwalk, elle avance en reculant, c'est Bambi 2. Il dépasse Anne Hidalgo, bon, ok, tout le monde dépasse Anne Hidalgo, au niveau popularité elle se situe entre Francis Heaulme et les choux de Bruxelles, mais quand même, Roussel, tout le monde l'adore. Gérald Darmanin, j'ai lu ça dans l'Express, le considère comme un ami, s'ils dinent ensemble Roussel ne sait pas qui il y aura d'autre mais il sait qui il n'y aura pas : Apolline de Malherbe. Bruno Le Maire le trouve très sympa, et pourtant Le Maire, c'est pas le roi de la déconne, il est moins fun qu'une tourista. Tout le monde aime Fabien Roussel, et c'est un problème, parce qu'il devrait faire peur. Allez, viens, mon Nico, il me reste un Lou Pérac.