Je ne sais pas si ça vous arrive de lire la presse, moi jamais, il y a Askolovitch qui le fait pour moi, et j'adore déléguer, par exemple ça fait 10 ans que je réclame un assistant sexuel.

Ça m'est refusé au motif que je ne suis pas handicapé, cette discrimination. Mais hier j'ai lu la presse, et parfois, dans la presse, il y a un article, vous vous demandez si c'est vrai ou pas, vous lisez "Anne Hidalgo à 4%", vous dites "c'est énorme, avant-hier elle était à -2", j'ai même lu qu'à la centrale de Tchernobyl, il y avait une panne d'électricité, mais que ça n'avait pas d'impact sur la sécurité, donc je me demande pourquoi on s'est même embêté à électrifier le truc, 4-5 bougies autour du réacteur, avec une petite nappe et un plat de pâtes les nuits où le gardien est sur un plan sexe, ça roulait. L'électricité c'est surfait, et ça n'a apporté que des malheurs, sans électricité, Léa vous auriez vos samedis soirs, là vous devez accepter de passer à minuit 10 sur la 2 après le groupe de techno bretonne de l'Eurovision, l'alliance du loup, du renard, de la belette et de David Guetta. Sans électricité, Cloclo serait toujours là, bon, il aurait 83 ans, donc les chorés serait plus paisibles, mais il aurait adapté son répertoire, Le téléphone pleure, il aurait chanté Le 06 envoie des émojis caca.

Et hier je suis donc tombé sur un article du site Detours, de Canal +, qui parle du futur, article intitulé "lassées des fusées phalliques, des féministes veulent créer une fusée en forme de vagin". Alors c'est vrai qu'une fusée, ça ressemble à un phallus, mais tout ressemble à un phallus, la Tour Eiffel, on dirait le phallus qu'on a quand on a 20 ans, la Tour de Pise, on dirait le phallus qu'on a quand on a 50 ans, j'ai des amis âgés qui ont un World Trade Center le 11 septembre 2001. En fin de journée. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la fusée avec laquelle Jeff Bezos est allé dans l'espace, on aurait dit un pénis, j'avais regardé le lancement sur BFM, c'était gênant, Alain Duhamel était tout rouge. J'ai crié à mon fils de 7 ans "mais enfin, tu vois bien que tu n'as pas l'âge pour t'intéresser à l'espace", il a dit "oui, tu m'as déjà interdit d'écrire avec un Bic, à l'école je dois travailler par télépathie", bah oui, le Bic c'est phallique, en plus le sien avait 4 couleurs, on avait l'impression que c'était une MST mal soignée. Alors j'ai lu l'article, je suis allé voir plusieurs sources, ça a l'air vrai, en Allemagne, un collectif de féministes, Wer Braucht Feminismus, oui j'ai fait anglais-espagnol, a imaginé une fusée en forme de vulve. Elles en ont assez qu'on envoie des pénis vers les étoiles, c'est vrai que s'il y a des aliens là-haut, ils vont se dire "c'est un peu direct comme approche". Parce que l'homme, bizarrement, a conçu son environnement à l'image de son phallus, le TGV, c'est un phallus, un phallus en retard mais un phallus, les canons de l'armée russe, ce sont des phallus, et même les gens élancés, il y a un mois ici vous aviez Dominique de Villepin, à un moment je me suis dit "ce phallus s'exprime quand même très bien".

Donc la vulve volante a été créée sur ordi par des scientifiques, qui expliquent que l'aérodynamique est meilleure que pour les pénis, ça je le savais, un été au Cap d'Agde sur la plage j'ai fait du jokari naturiste contre une amie, bah j'ai perdu. Je me déplaçais 2 fois moins vite qu'elle, à l'époque j'ai mis ça sur le compte de la flemme, tu parles. Bref, tout est prêt, le projet s'appelle Vulva Spaceship, une pétition en ligne a été lancée, il faut 500000 signatures pour que ça puisse être présenté à l'Agence Spatiale Européenne, là ils en sont à 500, ça rappelle la campagne de parrainages de Christiane Taubira, qui n'a pas assez misé sur la vulve. La hausse du SMIC, gna gna gna, taxer les plus riches, gna gna, mais quand il s'agit de dire que l'espace est bourré de pénis, il y a plus personne. Et sinon, la Maison de la Radio, vu du ciel, c'est un anus.