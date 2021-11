Lundi matin, j'étais devant la Maison de la Radio en train de boire un café avec Daniel Morin dans le cadre de mon étude sociologique des gens de la gauche plurielle, lorsque, Léa, vous êtes sortie du bâtiment.

Je vous ai dit "bonjour, Léa", vous m'avez dit "bonjour, euh…", je vous ai dit "Tanguy ", vous m'avez dit "oui, salut Gilles", ensuite vous avez ajouté "terminé, je ne rirai plus à tes chroniques", puis vous êtes partie, à Vélib. En fait, je romance pour Anne Hidalgo, vous êtes partie dans votre jet privé, l'Air Salamé One, tandis qu'au sol Elizabeth Lévy et Gilles-William Goldnadel vous faisaient des doigts en hurlant, furieux, "tout ça avec nos impôts". Et là j'ai réfléchi, je me suis dit "qu'a voulu dire Léa par le biais de cette phrase sibylline autant qu'allégorique", quand je réfléchis, j'utilise un français de haut niveau. Mais pour ne pas faire peur à mes collègues, quand je parle, je dis "de ouf", ou "grave". Exemple, si dans les couloirs on me dit "il est beau quand même Jordan Bardella", je réponds "de ouf", si on me dit "mais bon ses idées…", je réponds "grave". France Inter, je m'acclimate, technique du caméléon. Bref, le coup du rire, j'ai pas capté, donc j'ai tapé sur Google Léa Salamé rire, et j'ai réalisé qu'un billet du site de Libé, le journal des gens de gauche qui kiffent les lofts, vous reprochait d'avoir ri à une chronique d'humour dans votre émission télé le samedi soir, qui passe à pas d'heure parce qu'ils foutent toujours des prime-times à la con qui durent 16h juste avant.

Alors je ne vais pas vous défendre, psychologiquement vous êtes plus solide que moi, moi si quelqu'un me fait bouh, il me faut 17 séances de méditation avec Christophe André roulé dans une feuille de lotus pour me remettre. Mais j'ai pensé "ça dit un truc sur l'époque", parce que jusqu'à présent, celui qui était en tort en cas de vanne de mauvais goût, c'était l'humoriste, mais désormais, toute personne qui rit à la vanne de mauvais goût est complice, on rit donc on valide, alors qu'il y a plusieurs sortes de rire, le rire de connivence, ah ah, le rire nerveux, le fou rire, le rire gêné, ah ah, mais qu'il est bête, alors. Moi par exemple, je ris de choses que je n'oserais pas dire moi-même, plus c'est trash, plus ça me fait rire, une blague sur les migrants qui ferait "pince-mi et pince-moi sont dans un bateau, pince-mi et pince-moi tombent à l'eau, qui est-ce qui reste, personne", je pourrais rire, heureusement cette blague n'existe pas. Ouf. Et pour autant, suis-je une mauvaise personne ? Non, l'an dernier, j'ai failli donner à l'UNICEF, puis ça a fait comme avec les SDF, je me suis dit "si ça se trouve, avec l'argent, il va boire, le gamin, il va s'envoyer 30 Fanta citron", et j'ai préféré acheter une télé 4K comme tout le monde.

Donc la chronique de samedi, Philippe Caverivière, l'humoriste d'RTL, c'est pratique parce qu'ils sont 2, nous humoriste d'Inter, on sait jamais duquel il s'agit, parlait de Sophie Pétronin, ex-otage au Mali, revenue en France puis retournée au Mali, sans doute dans l'unique but de cumuler des Miles Air France, et il l'a appelée Mamie Stéradent, ce qui est touchy parce qu'on ne peut se moquer ni des vieux ni des dents abimées, on peut se moquer des jeunes qui ont un super-sourire, il y va y avoir 20 chroniques par semaine sur Cyril Féraud. Le reste de la séquence est rentre-dedans, mais il n'y a rien de pire qu'un humoriste qui donne son avis sur le travail d'autres humoristes, c'est pour ça que je ne parle jamais de Marlène Schiappa, donc j'arrête là. Et le top de ce moment délirant, c'est que Sandrine Rousseau des Verts a réagi sur Twitter, elle réagit à tout, elle, je pense que chez Twitter ils la considèrent comme membre de l'équipe. Et elle a écrit "cette dame, Sophie Pétronin, a lutté pour les enfants les plus pauvres", ah bah oui mais si on ne peut plus se foutre de la gueule que des gens qui n'ont rien fait de gentil, on va vanner qui ? Hitler ? Francis Heaulme ? Soyons sérieux. Enfin non, justement.