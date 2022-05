Tanguy Pastureau adore la langue française ! Donc chaque année, il surveille l'entrée des nouveaux mots dans le Larousse. Et cette année il y a trouvé, entre autres : "wokimse", "covid long", et.... François Morel !

Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'adore la langue. La langue française, pardon, le reste, je suis trop vieux pour ces conneries. Donc chaque année, je surveille l'entrée des nouveaux mots dans le Larousse, parce que la langue, elle vit, elle bouge, contrairement à Jean-Yves Le Drian. Le Larousse, sachez-le, comporte plus de 64000 mots, dans TPMP en moyenne seuls 11 de ces mots sont utilisés, par contre Fabrice Luchini peut caser les 64000 en seulement deux phrases, et en reprenant une fois sa respiration. Allez, rapidement, quelques mots entrants, il y a wokisme, "idéologie centrée sur les questions d'égalité des minorités", exemple de minorité, socialiste à la Baule ou socialiste tout court ou bègue dans le monde du rap, qui souffrent parce qu'ils font des morceaux de 11 minutes donc Skyrock refuse de les diffuser. Entrée dans le Larousse 2023, il y a aussi l'halloumi, fromage chypriote, qu'on peut prononcer rhalloumi si on est oriental ou "rien ne vaut un brie de Meaux typiquement de chez nous" si on est Éric Zemmour. Il y a kakapo, qui ne désigne pas ce qu'on ressent au matin quand la veille le thème de la soirée annuelle du CE était "repas mexicain", mais un petit perroquet néo-zélandais. Il y a aussi le mot tomte, T.O.M.T.E, donc rien à voir avec l'épilation du maillot, il s'agit d'un lutin du folklore scandinave, c'est un bon esprit qui veille sur le lieu, par exemple à Radio France Sibyle Veil est notre tomte. Elle vous passe le bonjour d'ailleurs, là on a pris un café dans son bureau, elle va passer vous voir mais elle est over-booké, Macron a promis de supprimer la redevance donc elle a pris 3 jobs pour faire rentrer du cash. Hier je commande des sushis, qui je vois, sur le palier, en T-shirt Uber Eats ? Sibyle.

On a aussi des mots français entrants dans le Larousse, Covid long, c'est le fait sur une période de plusieurs mois de se sentir mal, avant on appelait ça une grossesse. Et il y a vaccinodrome, qui désigne un endroit où plein de gens se piquent, en 67, on appelait ça la Factory d'Andy Warhol. Et là vous vous dites "purée", ou "écrasé de pommes de terre" pour les allergiques au lactose "voilà-t'y pas que Pastureau se met à sortir des références culturelles, ça sent le mercato, tremble Augustin Trapenard'. Et pourquoi je fais ça ? Parce que je suis jaloux. Pas de n'importe qui, de François Morel, l'homme qui me suit, si on faisait une chenille, je pourrais lui donner des coups de cul pour le faire tomber, mais on fait de la radio. Oui, car François Morel, chroniqueur le vendredi 8h55, fait son entrée dans le Larousse, et pour tous les autres, c'est une humiliation. Je vous lis la définition : "François Morel, né à Flers dans l'Orne (c'est le seul truc pas terrible), fait des spectacles, des tours de chant et des chroniques radiophoniques". Ah ouais, et les autres, alors ? Je fais quoi, moi, là, je suis coach de vie de Léa Salamé ? Viens là, Larousse, si t'es une bonne femme, viens le dire en face. Sophia Aram, dont chaque dimanche est gâché par l'écriture de sa chronique du lundi, elle mérite pas une entrée dans le dictionnaire ? Elle n'a pas encore pu faire un barbecue. Vizorek, le mardi, qui se morellise, récemment il s'est fait iech à écrire une fable de la Fontaine, il va falloir qu'il attende 2040 pour être dans le Larousse ? Et Lison Daniel, le mercredi, qui fait tous ces personnages, il y a presque autant de gens dans sa tête que dans celle d'Arielle Dombasle. Et Charline Vanhoenacker, qui est là depuis des années, tous les matins + tous les soirs, ok là elle entre dans le Livre des Records, mais ça vaut pas le Larousse.

Fin de la définition concernant Morel :"son univers est empreint d'une fantaisie et d'une moquerie tendres", gna gna gna tu parles, c'est un salaud, oui, qui ridiculise les autres. Demain ça va être quoi, ses chroniques dans la Pléiade ? Virez-le, il est trop brillant, à côté moi j'ai l'air d'un con. J'avais pas besoin de lui pour ça, mais quand même.