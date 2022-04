Ah mon dieu, ou mon ensemble vide pour les agnostiques, je suis excité.

Parce que clairement moi je végète, 5 ans que je suis là, tout le monde s'en fout, de temps en temps je remplace Charline quand elle brunche avec Geoffroy Lejeune de Valeurs Actuelles ou Elisabeth Lévy, c'est pas vrai mais j'essaie de sauver son poste en cas d'élection de Marine Le Pen. Mais vous, Nico, Léa, cette présidentielle vous a upgradé. Vous étiez déjà au top, n°1 le matin, les rois du petit dej, Mrs & Mister biscottes, mais là, on atteint une autre dimension, j'ai lu dans la presse que vous aviez recadré Macron à l'antenne, il parlait, tranquilou bilou, vas-y que je m'étale, et vous lui avez dit "allez ok, au revoir". Vous lui avez parlé comme à un témoin de Jéhovah qui essaye de refiler son journal. Symboliquement c'est une castration, vous dites au maitre des horloges que c'est vous qui gérez le timing, mais la prochaine étape, c'est quoi ? Aller sur Fort Boyard et dire à Passepartout "non, c'est moi qui décide à quel moment on tourne la clepsydre" ? Ah là là, ces stars que vous êtes devenues, j'ai vu que, Léa, il se pourrait que vous co-animiez le débat d'entre-deux-tours, avec Gilles Bouleau, le seul homme qui porte le nom de ce qu'il est en train de faire, c'est comme si Pécresse s'appelait La manche au feu rouge. Anne-Sophie Lapix aurait été jugée comme étant trop hostile, mais, pardon, je vous adore, Léa, vous êtes dans le top 10 de mes humains préférés, Emile Louis n'est que 2000ème, Amel Bent 3000ème, mais 2ème quand elle ne chante pas. Mais vous aussi vous êtes hostile, moi je veux arrêter la guerre, je vous envoie contre Poutine, vous lui faites "bouh", il dit "ok, c'est bon, je suis allé chez Afflelou, c'est fini, je vois plus de nazis". Je rappelle qu'en 2016, à François Hollande, qui déroulait des éléments de langage sur les migrants, vous avez demandé "c'est une plaisanterie", alors ok il avait le charisme d'un lot de slips en promo, mais il fallait le faire. A l'époque je m'étais dit "elle va lui faire une Zidane, elle va lui mettre un coup de tête".

C'est fou la vie que vous avez, quand même, parce que moi, Macron, Le Pen, jamais je les rencontrerai en vrai, je vois Claude Askolovitch, c'est déjà très bien. Quand je vais chez le dentiste, qui a toute la presse dans sa salle d'attente, je lui dis "vous savez que je connais Asko…lo…vitch", oui, parce que, c'est pas le nom facile à prononcer quand on a un écarteur dentaire dans la bouche, tu pouvais pas t'appeler Tex ? Celui qui a ce nom ne s'en sert plus. Et en même temps, ça m'est égal de les rencontrer, qu'est-ce que je leur dirais ? "J'adore ce que vous faites" ? C'est faux. Bah non, la campagne est nulle, on a Le Pen qui a dit que le président Bourguiba, tunisien, avait interdit le voile en Algérie, zéro en géo, les arabes, c'est vraiment pas son truc, elle les confond, si elle croise Jamel Debbouze, je pense qu'elle lui dit "j'adore votre chanson là, Aïcha, Aïcha, t'en vas pas". "Ou plutôt si, allez, va-t'en", elle dhantera. "Casse-toi, casse-toi, Aïcha". Quant à Macron, il est largué, son programme change tous les jours en fonction de ce qu'on lui dit, "la retraite à 65 ans, c'est tard", il dit "ok, on dit 52, 53 si on a fait un métier pénible, directeur de la campagne d'Anne Hidalgo, tout ça". Là il vient de se déclarer pour le septennat, comme Le Pen, pour la proportionnelle intégrale, comme Le Pen, il lui pompe son programme, comme il avait fait avec Pécresse, Macron c'est un bernard-l'hermite, un jour Poutou va le retrouver dans son lit, il lui dira "Philippe, j'adore ce que tu fais". Il a pris son slogan "nos vies valent plus que leurs profits", c'est le seul politique à sampler des gens, la prochaine étape c'est Planète Rap sur Skyrock. Le Pen, elle, mise tout sur le pouvoir d'achat, elle se balade à la campagne avec son idée de panier de produits essentiels, des chemins, un panier, on dirait Perette et son pot au lait, elle va finir mannequin chez Bridelice. Tout ça pour vous dire que ce n'est pas eux que j'admire, mais vous, les loulous. Allez-y, cartonnez, vous êtes ma réussite par procuration, bisous.