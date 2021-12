Voilà, les amis, c'est ma dernière chronique avant les vacances, je me barre, j'ai tout prévu, j'en suis à ma 8ème dose de Pfizer, ça fait 4 jours que j'ai pas dormi, à cause de ce bras qui me pousse dans le dos.

J'ai acheté des autotests PCR, que je vais laisser dans mon nez pour être sûr, je vais tellement ressembler à un morse que si je croise Jean-Louis Etienne il va vouloir faire un selfie. Et avant de partir, j'ai fait une lettre au Père Noël, que je vais vous lire ce matin.

"Cher Père Noël, je m'appelle Tanguy et j'ai été très sage. Dans un souci d'inclusivité, et afin de ne pas heurter les personnes d'autres religions ainsi que les athé.e.s, cette année j'ai fait un sapin laïque, j'ai coupé les ailes des anges, du coup ils ressemblent plus ou moins à Gabriel Attal. Dans la crèche, j'ai retiré les rois mages, j'ai laissé l'âne et le bœuf et dans le couffin j'ai mis une poupée à l'effigie de Karine Le Marchand de l'Amour est dans le Pré. Je l'ai mise en train de discuter pépère avec Marine Le Pen. Père Noël, par contre je n'ai pas de cheminée, parce que ça pollue, j'ai le chauffage par le sol, donc s'il te plait ne pète pas toutes les lattes du parquet pour passer comme la dernière fois, tout ça pour poser au pied du sapin un coffret cadeau massage aux pierres chaudes que je ne ferai jamais. Cher Père Noël, cette année, je ne veux rien, je préfère que tu donnes tout aux gens qui souffrent, comme Anne Hidalgo. J'aimerais que tu lui offres des voix, parce que là elle est derrière Jean Lassalle, ce qui lors des fêtes de Bayonne est sympa parce que ça veut dire qu'on fait une chenille, mais lors des élections moins. Donc j'ai fait une liste pour les autres : pour Léa, je demande une émission à elle seule, ça va, à la radio elle est avec Demorand, à la télé avec Guimier et Ruquier, elle a plus de partenaires qu'on en a au Cap d'Agde, sans le côté sympa du Cap d'Agde, parce qu'en plus ils font tous que causer. Patriarcat tu parles, il y a plus un satyre, le dernier c'était Hulot et elle l'a brisé psychologiquement en 2018. Pour Nicolas, je demande des grasses mat', il en peut plus, il a les cernes qui lui descendent par-dessous le masque, on dirait un slip de vieux avec les testicules qui pendouillent, visuellement c'est pas possible, on est filmé, quand même. Pour Claude Askolovitch, je demande des bonnes nouvelles dans la presse, avec que des migrants capables de nager 200 kilomètres, parce que c'est un homme qui ne va pas bien, ce matin je lui ai demandé s'il voulait un café, il a pleuré pendant 20 minutes. Il a fallu passer la moquette au sèche-cheveux. Pour Sonia, je demande la priivatisation de France Inter et son rachat par Vincent Bolloré, super sujet média, en plus ça permettrait d'avoir des pubs au lieu des chroniques, parce que là, chez Auchan, il y a les 15 jours Noël à petit prix, et nous, on passe totalement à côté. L'auditeur de RTL, il sait lui, que la pintade fermière du Gers est à 15 euros 80.

Cher Père Noël, je voudrais aussi un nouveau téléphone pour Arnaud Montebourg, le sien ne marche plus, il tombe que sur des répondeurs. Toute la journée il appelle des gens pour lui proposer son vivier d'électeurs, composé de lui, aucune réponse. Il n'a pas parlé à un être humain depuis 3 mois, ce monsieur, c'est Mogwli. Cher Père Noël, je t'aime car tu es courageux, tu es âgé et tu continues à travailler, c'est ça les habitants du pôle Nord, 4 lutins, un traineau qui vole, et hop, à 98 ans toujours là, tu es le Jean-Yves Le Drian des fêtes. Cher Père Noël, j'aimerais la fin du Covid, parce que deux ans, c'est long, très long, trop long, promis, pour le soir du réveillon, j'ai prévu de mettre papi dans la cuisine, mamie dans la salle de bains, mais j'ai aussi 2 tantes, un oncle + les enfants, il faudrait que je prenne plus grand mais c'est cher, le seul à pouvoir confiner toute sa famille, c'est Bernard Arnault. Cher Père Noël, ça fait 47 ans que je t'aime et que je crois en toi. Je t'embrasse, et pitié, fais attention au parquet".