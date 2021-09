J’ai le même rapport au sport qu’à la coloscopie, j’ai rien contre, mais je préfère quand ce sont les autres qui le font.

A la rigueur je ferais du sport si l’ambiance était meilleure, mais je sais pas pourquoi les coachs imaginent que se faire engueuler ça motive. Ado j’ai fait de la voile, le moniteur hurlait, même les mouettes se barraient, incommodées par le bruit. Au collège, le prof de sport hurlait, notamment la fois où son corps a été transpercé par erreur par mon javelot, j’ai tenté de détendre l’atmosphère en lui disant que dans les soirées tapas, les petits chorizos aussi finissaient sur un pic, il n’a pas ri. Peut-être parce qu’en 89 les soirées tapas n’existaient pas, la dernière chose qu’on avait mis sur un pic, c’était la tête des nobles 200 ans avant. Quand vous jouez au foot, ça hurle, « passe, passe », alors déjà d’où on se tutoie ? Si on doit dire tu à tous les gens qu’on voit nus sous la douche, les clubs échangistes vont sacrément perdre en élégance. Et parfois, au tennis, vous marquez un point, votre adversaire fait « aaaah » en jetant sa raquette, on a envie de lui dire « mais, afin de relativiser cet échec, sais-tu qu’à terme on va tous décéder et que pour l’instant aucune solution n’a été trouvée à la crise climatique ? Je veux dire c’est juste 1 point ». Le sport, ça n’a aucune importance, mais on fait comme si c’était très sérieux alors que non, moi Stade 2, j’aurais appelé ça « On s’en branle un peu ». En plus, c’est un bon titre d’émission, on peut aborder tous les sujets de manière très vague, quand on anime « On s’en branle un peu », on n’a pas besoin de relire ses fiches. Alors que « On est en direct », quelle pression, quelle angoisse, on est obligé de préparer.

Le sport, ce sont les mêmes valeurs atroces que le monde du travail, la performance, le dépassement de soi, et ces idées absurdes, un homme les incarne mieux que quiconque : le président Macron. Il est à fond, il court tout le temps, tel un hamster sans poils, son corps est affuté, cet été, en T-shirt, il était beau, en polo, il était beau, vous lui mettez un tutu et des oreilles de Mickey, je suis sûr qu’il suscite encore le désir. Et lundi soir il recevait les médaillés olympiques, ils sont tous arrivés avec la confiance, en se disant qu’ils allaient avoir droit à des petits fours et un câlin, et bah non, en fait il s’est comporté comme mon moniteur de voile. Il les a engueulés, il leur a dit « il faudra faire beaucoup plus dans 3 ans », alors que face à lui il avait notamment Teddy Riner, 140 kilos 2m04, Booba à côté c’est Lily-Rose Depp. Teddy Riner, vous lui rentrez dedans en Xsara Picasso, la voiture ensuite ressemble vraiment à un Picasso. Il chausse du 49 ½, c’est le seul à ne pas mettre des souliers en daim mais à enfiler directement les daims, dans son meuble à chaussures, il est obligé de foutre de la paille pour nourrir les bêtes. Moi si je croise Riner, je lui dirais « bonjour monsieur, pardon d’exister monsieur », mais Macron non, il est dans son rôle d’entraineur, donc il lui a dit « ptitou il va falloir te bouger », c’est encore plus risqué que d’être flic à la Fête de l’Huma avec un T-shirt du syndicat Alliance.

Macron a donc exigé qu’en 2024, la France soit parmi les 5 1ers en nombre de médailles, il a dit « ce sont nos jeux, à la maison, faut se mettre la pression », je ne vois pas le principe d’inviter des gens pour les humilier. D’autant que si Eric Zemmour est élu, les Russes devront s’appeler Jean-Pierre, ça va déjà être assez difficile comme ça pour eux. Le président a aussi annoncé le lancement d’un grand plan sport, avec construction, a-t-il dit, de milliers de terrains de basket, skate-parks, dojos, piscines, il va faire comme Bolsonaro, à la place de l’Amazonie, lui a mis un grand terrain de foot. A Paris tout le monde sera en jogging, des touristes chinois hagards erreront en disant « on nous avait juré que c’était la capitale de la mode ». Partout en France, ça va sentir la chaussette usée et l’aisselle humide, une horreur. Moi le 1er qui annonce un grand plan sieste et Spritz, je vote pour lui. Et mes respects à Teddy Riner.