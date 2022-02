Hier, je suis allé sur le compte Instagram de Bruno Le Maire, parce que j'avais envie de me détendre, et l'Instagram de Le Maire, c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour ça.

C'est zen, il met des photos de lui en train de lire ou boire un café au fond d'un canapé, il a la vie d'un gros chat, je pense que sa femme l'appelle Minouche et elle lui a fait une trappe dans la porte d'entrée de la baraque pour qu'il puisse sortir faire pipi. Sur le compte Insta de Bruno Le Maire, tout n'est que douceur et volupté, c'est pas un homme, c'est un salon de thé. Mais hier, Bruno Le Maire a surpris ses followers. Il a posté un visuel, avec une musique des Daft Punk, ces deux hommes qui votaient Hidalgo et qui pour ne pas qu'on juge leur différence, se cachaient sous des casques. Et là, je lis le texte du visuel, il est écrit "les discothèques rouvrent leurs portes dès le 16 février", il faut que ce soit Le Maire, qui doit être au lit à 22h avec un suppo et l'appli France 3 sur la tablette, qui me rappelle que les boites ont rouvert. Alors sur le visuel, il y a des noms d'artistes qui passent en boite, Martin Solveig, Bob Sinclar, Soprano et… véridique, je lis, Daniel Balavoine. Je ne sais pas quand le communicant qui a conçu le truc est allé pour la dernière fois en boite, mais quand ça s'est passé, on avait le droit de fumer, on venait même en carriole jusqu'au Kalimba Club parce que la voiture n'existait pas. Balavoine en boite, ça sera si Edouard Balladur sous le nom de DJ Doudou se met derrière les platines en criant "SOS, Valérie Pécresse m'oblige à dire du bien d'elle, elle est armée, aidez-moi".

Tout ça pour vous dire que la réouverture des boites, c'est bien, mais j'ai 48 piges, une hanche en vrac, même sur du Carla Bruni je peux me faire un claquage, donc je me sens pas concerné. Ma vie c'est rester tranquiou à écouter Claude Askolovitch résumer la presse pour moi, c'est mon petit plaisir bourgeois, je n'ai pas de femme de ménage qui lave mes slips, mais j'ai Askolovitch qui me permet de pas avoir à aller au kiosque sous la flotte. Et c'est ça le problème avec la levée des restrictions, c'est que ça concerne qui ? Aller en boite se coller à des frotteurs qui crient "encore" quand on passe David Guetta, mais je vous le dis, je préférais la crise sanitaire. Tous ces gens en train de chanter "la la la la la" à moitié ivres, le visage tordu par la frénésie, qui retirent leurs pulls et en-dessous il y a un T-shirt avec écrit "le charme à la française", ça me donne envie de crever. Et ces odeurs de sueur, une horreur, moi si je vais danser, ce sera avec 90 écouvillons dans chaque narine pour filtrer tout ça, je vais sniffer du plâtre avant chez Point P et couler de l'eau là-dessus. Les bars, c'est pareil, on peut se mettre debout, parce que Castex, ça fait 2 mois qu'avec nous il joue à Jacques a dit, "debout, assis". Mais debout j'ai plus la force, quand je vois des gens au comptoir, j'ai envie de leur décerner une médaille olympique. Il y a pas une levée des restrictions pour les vieux ?

Autre levée de restriction, il est à nouveau possible de manger dans les cinémas, ah oui super, vous trouvez ça bien, ces bruits de bouche dégueulasses ? Vous regardez le dernier film des frères Dardenne, et pile au moment où la junkie à une jambe s'apprête à embrasser le migrant en lui disant "ça me gêne pas que t'aies le sida", paf, un bruit de pop-corn à gauche, un bruit de sachets de bonbons à droite, ça gâche l'émotion. Et encore, heureusement qu'on y sert pas de la blanquette, parce que tout le film on entendrait "slurp", si vous allez voir un film un peu hot, ça peut être raccord, mais sur un Arnaud Desplechin, ça risque de pas coller. Enfin, ça y est, les concerts debout sont autorisés, donc la dernière mode, c'est ça, c'est être debout ? On a connu le pin's, le jean taille basse, le socialisme, maintenant, être debout. Donc allez-y, mais moi je reste assis.