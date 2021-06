Tanguy Pastureau se sent seul en ce moment : il n'aime pas le foot.

Vous savez, en ce moment, je me sens seul. Pas intimement, bien sûr, j’invite toutes les auditrices sexagénaires de centre-gauche à ne pas m’écrire et à rester concentrées sur Alex Vizorek. Non, si je me sens à part, tel Dominique Seux dans une assemblée de zadistes, c’est parce que je n’aime pas le foot. Mardi, alors que la France vibrait, je ne vibrais pas, j’avais l’impression d’être le seul sex-toy sans pile dans une soirée mousse interdite aux mecs. A un moment, j’ai frappé à la porte de mes voisins, je leur ai dit « tout va bien ? J’ai entendu crier », ils m’ont répondu, oui, il y a un allemand, sans doute issu du mouvement French lives matter, qui a marqué contre son camp dans un souci de repentance, c’est super. Ces gens étaient heureux, leurs yeux pétillaient tellement que j’aurais pu faire un jacuzzi dedans. Donc je suis rentré chez moi, ce petit F27 dans les Hauts-de-Seine payé grâce à la redevance des contribuables, j’ai regardé ma télé, le film « j’irais mourir dans les Ardennes belges II », était en pause, c’est celui où l’oncle chasseur pédophile tue un sanglier qu’il avait pris pour un enfant, et là je me suis dit « Tanguy, mon amour, toi aussi tu as droit à la joie ». J’ai donc mis M6, chaine que je ne regarde jamais parce que je déteste les gens qui coachent à droite à gauche, et grâce à la fonction replay j’ai tout repris depuis le début. J’ai vu les bleus chanter la Marseillaise, sauf Karim Benzema qui la murmurait, ses lèvres bougeaient à peine, techniquement c’est le seul ventriloque à ne pas avoir de marionnette. J’ai remarqué qu’un joueur allemand portait un masque, comme dans les soirées que ne fait pas Nicolas Demorand qui est au lit à 21h et donc rate sa vie. Apparemment, c’était pour consolider son nez qu’il s’était cassé, à la sortie des cliniques de chirurgie esthétique dans le 16ème, parfois vous avez 20 personnes avec des masques, c’est trompeur, vous vous mettez à chanter « dekelékatam dekelékatam ohé ohé », elles vous disent « ah non mais pas du tout, on attend juste un Uber ».

Donc j’ai essayé de me mettre dedans, mais rien, j’étais moins excité que l’épouse de Jean Castex quand hier soir en titillant les bretelles de son masque, il lui a dit « demain matin, bébé, dehors j’enlève le haut ». Et là, j’ai réfléchi à ce qui ne me plait pas dans le foot. Alors déjà j’ai jamais compris les règles, dans un bar qui diffuse un match, quand il y a main, je suis le seul à crier « ye joli ». Ensuite je n’ai pas l’esprit de compétition, je me fous que les autres soient meilleurs, si j’avais été un spermatozoïde, je me serais allongé sur le côté à fumer de l’herbe tandis que les autres se battent pour arriver à l’ovule. Et enfin je n’aime pas la France, je sais que dire ça ici c’est prendre le risque que Nicolas Dupont-Aignan, furieux, prenne le contrôle de Radio France avec ses troupes, composées de lui-même, mais c’est vrai. Si je suis français, après tout, c’est un hasard, je vais me foutre en transes devant Grégoire Margotton qui crie but juste parce qu’un jour de 74 je suis né à Pessac, devant des sages-femmes extasiées qui disaient « ah mais c’est le plus beau bébé du monde » ? Mais je vous rassure, si j’étais éthiopien, je ne serais pas fier de l’Éthiopie, si j’étais nord-coréen, bon ok, là je serais fier, parce que je n’aurais pas le choix, Kim Jong-un on ne discute pas avec lui, le dernier coiffeur qui lui a dit « mais vous êtes sûr ? », on ne l’a jamais revu.

Et ce que je déteste en plus dans le foot, c’est ce côté guerrier, viril, on va éclater les allemands, on va humilier le Portugal, arrêtez, ils sont gentils les portugais, ils nous ont quand même donné la recette de la morue salée et Lio. Moi si le Portugal gagne l’Euro, ça me va, si c’est moi qui décidais, les matchs où il n’y a pas d’égalité, ils seraient annulés. Et si je dirigeais le journal l’Equipe, je titrerais « Aimons-nous les uns les autres ». « Comme en 69, en fait ». Alors, je ne vibre pas, mais je suis très heureux de vous sentir tous vibrer. Allez tout le monde !