Non mais le 7/9, c'est devenu énorme, rendez-vous compte, le même matin, Adèle et Pastureau.

Alors moi, tout le monde me connait, petit migrant breton, arrivé à Paris par le TGV 5317 de Quimper avec 11h30 de retard, et Adèle on la connait aussi, c'est une superstar. Quand je pense qu'à mes débuts dans le 7/9, un gros évènement c'était une interview de Gérard Larcher, on est parti de loin. Toutes ces années, Léa, où vous avez fait semblant de vous intéresser, en faisant "mm mh" toutes les 30 secondes tandis que Ségolène Royal venait parler de son sujet de prédilection, elle-même. Mais ça s'est fini, à côté du 7/9, 50 Minutes Inside c'est un petit film social de François Ruffin sur les précaires. Adèle, chanteuse aux 100 millions de disques, est en partenariat mondial exclusif avec France Inter, c'est-à-dire que si CBS l'appelle, elle dit "are you Nicolas Demorand or Léa Salamé ? No so fuck off, you moterfuckers", et elle raccroche. Depuis 2008, j'ai lu ça sur notre site, France Inter la suit, ce qui pour Élisabeth Levy serait un cauchemar mais pas pour Adèle. Et la fidélité paye, c'est devenu une star mais elle reste avec nous, with us, c’est-à-dire que si Radio Pomme, la station du Calvados, l'avait bloquée en exclu quand elle avait 13 ans, ce matin elle serait comme une conne à Bayeux, à se geler le uque devant le Musée de la Tapisserie. Je continue la lecture du site "son nouvel album est une vraie thérapie pour la chanteuse", VDR quoi, vie de rêve, nous on va pas bien, on va voir une personne qui prend 60 balles pour nous faire dire que notre mère était nulle, elle, sa thérapie, c'est sortir un album, elle reçoit du blé. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle va mieux, Adèle reste dans le doute, et elle explique qu'elle a passé 6 ans à réfléchir, alors attention, pour ça, il faut être une star, si moi je vais voir Laurence Bloch, directrice de la station, et que je lui dit "bonjour madame, le remplacement de Charline à la Toussaint m'a épuisé, puis-je revenir en 2027 ?", elle va me lancer par la fenêtre de son bureau, et il est au 6ème. La règle ici c'est de se disputer uniquement avec des gens qui bossent au rez-de-chaussée.

Et le souci, c'est que maintenant qu'on a eu Adèle, on y a pris goût, si demain on reçoit Stanislas Guerini, je vous raconte pas la redescente. Le 7/9, c'est the place to be, à Hollywood, les stars se téléphonent "allo, Brad, c'est Leonardo, tu viens à la fête pour l'inauguration de ma nouvelle petite amie, elle a 15, euh 18 ans, so fresh ?", l'autre répond "oh no, je peux pas man, je suis dans le seven-nine avec Léa Salamé in Paris". Fini la politique, après Adèle, on peut pas revenir à Michel Barnier, c'est comme si après des pâtes aux truffes on vous apportait des choux de Bruxelles crus. Donc on a changé l'équipe de prog, à la place on a pris les gens du show de Jimmy Fallon, demain Léa, Nicolas, vous avez Madonna, elle viendra à poils donc si elle bipe à l'entrée, c'est qu'elle a une prothèse de hanche. Lundi c'est U2, on a été obligé d'annuler Emmanuel Macron, on garde les petits invités pour les jours fériés. Bono chantera en exclu mondiale ses 60 nouveaux titres, le 7/9 deviendra pour l'occasion le 7-23, normal, l'émission a pris de l'ampleur. Du coup, il a fallu décaler Jay Z et Beyoncé à mardi, ils sont furieux parce qu'ils arrivent à Paris dimanche, et les budgets à Radio France sont restés les mêmes, donc ils sont logés au Formule 1 de la porte de Vanves. Ah… mais qu'est-ce qu'il y a sous le bureau ? Oh, Joe Biden ! Il faut pas rester là, monsieur, on peut pas vous prendre, you can't take you, we are full. Sortez-le, parce qu'avec ses nouvelles dents il va ronger les pieds du bureau, je l'aurais bien mis mercredi, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les Rolling Stones ? Ah la la, je suis fatigué, so tired.

Juste un truc, j'ai lu dans une interview qu'Adèle disait "cet album est de l'auto-destruction, puis de l'auto-réflexion et de l'auto-rédemption", alors ça, ça fait trop d'autos, à Paris c'est pas possible. Si Anne Hidalgo était venue, elle nous l'aurait dit, mais c'était le même jour que Nadal, Rihanna et Jeff Bezos, donc on l'a annulée.