Bien, il est temps de tirer un 1er bilan de l'action d'Elisabeth Borne à Matignon : nul.

Déjà, on la voit pas, quand le président ukrainien Zelensky a le temps de faire 17 zooms, festival de Cannes, le parlement de tous les pays, TF1, France 2, hier sur Gulli, il a reçu le soutien de Peppa Pigg, Borne elle, n'existe pas. Hier on a juste vu 4 photos d'elle avec Macron dans les jardins de l'Élysée, autour d'une table en teck, j'ai cru qu'ils allaient bouffer des chipolatas. En fait, ils travaillaient, la 1ère photo on les voit de jour, la dernière de nuit, entre les deux, ils n'ont pas bougé, ça ressemble à ça quand on joue à 123 Soleil et que celui qui dit 123 Soleil derrière les autres a fait un AVC, ça peut durer 4 jours si personne n'a envie de perdre. Bien sûr Elisabeth Borne à Matignon, c'est un triple symbole, parce que 1- c'est une femme, 2- c'est une femme, 3- c'est une femme, ils ont cherché un autre truc à mettre mais il y a rien, elle n'est pas noire, pas handicapée, ce n'est même pas elle la personne qui regarde France 4, c'est quelqu'un d'autre, elle n'a pas de spécificité. Bon, c'est une femme, je n'ai rien contre, je ne suis pas sectaire, j'ai moi-même une très bonne amie femme. Et c'est vrai que c'était émouvant, quand elle a parlé des petites filles en disant "allez au bout de vos rêves", j'ai dit à ma petite nièce qui a 11 ans, "ça te fait rêver, ça hein", elle m'a répondu "ah non, moi je suis à fond dans la K-pop", j'ai dit "on ne pouvait pas mettre à Matignon une star de la pop coréenne, la transition avec Jean Castex aurait été trop brutale", elle m'a répondu "ouais bah faut pas vous étonner s'il y a l'abstention". Non, je le dis à Macron, pour faire rêver les fillettes, c'est pas Elisabeth Borne qu'il fallait prendre, c'est une licorne. C'est dommage, parce que s'il l'avait déguisée un peu en lui collant le tube qu'il y a à l'intérieur des rouleaux de Sopalin sur le front, ça passait.

Alors, point positif, Elisabeth Borne est une dingue de travail, la réforme de la retraite dans 2 jours c'est plié, les syndicats elle va leur faire "bouh", ils vont rentrer chez eux, parce qu'elle dégage moins de sympathie qu'une tourista, elle n'a encore jamais souri, si elle fait un "je te tiens par la barbichette" avec Poutine, ils peuvent tenir 3 mois. Nathalie Saint-Cricq, la dame qui s'est fait un casque de scooter en cheveux, a dit sur France Info que Borne était connue pour réveiller ses collaborateurs à 5h alors qu'elle les avait fait se coucher à 2, 3h de sommeil par nuit, c'est ça la vie dans les ministères, et ils prennent cher physiquement, vous savez quel âge il a Jean-Yves Le Drian ? 28 ans. 3h de sommeil par nuit, les collaborateurs d'Elisabeth Borne, ce sont les seuls, quand ils voient Demorand marcher dans la rue, à crier "fainéant". Non le vrai souci avec Mme Borne, c'est que Macron avait promis du changement, un truc un peu foufou, et que là on se retrouve avec une ex de l'autre gouvernement, à peu près aussi dingo que la salade d'endives. Donc s'il ne veut pas décevoir, ils vont devoir se lâcher sur le choix des ministres : à l'agriculture, Karine Le Marchand, à la justice, Nicolas Sarkozy, c'est lui qui connait le mieux le système judiciaire. Ministre des finances, on peut mettre un CE1 avec un boulier, il reste 25 euros. Et au numérique, Manuel Valls, sur 3 ans il a envoyé 15000 mails avec son CV à Emmanuel Macron, donc il maitrise l'outil.

Voilà, c'est donc parti pour 5 ans d'Elisabeth Borne, un mois selon Jean-Luc Mélenchon, qui n'a pas le même rapport au temps, il vit en âge-chien. Ici, à Inter, elle sera toujours mal reçue, parce qu'à cause de sa nomination, Léa, Nicolas, la matinale que vous deviez faire à Cannes a sauté, vous auriez dû passer 24h les pieds dans le sable à boire des Spritz sur le torse de Romain Duris, résultat en plein dôme de chaleur vous êtes restés à Paname. Si elle arrive pas la prochaine fois avec 10 kilos de chouquettes, je pense que vous ne lui direz même pas bonjour.