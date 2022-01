Salut les loulous, jeudi dernier, on ne s'est pas vus, vous aviez matinale spéciale présidentielle, j'ai été remplacé par Anne Hidalgo, du Vélo Comédie Club.

Grâce à cette intervention, Hidalgo est passée dans les sondages de 3,002 à 3,099 %, elle a demandé à Ipsos à ce qu'on compte les dixièmes et les centièmes, sinon elle ne peut pas voir sa percée. Donc j'ai laissé volontiers ma place, d'autant que c'est considéré comme une action humanitaire, donc déductible des impôts. Il faut ça parce que je suis payé à la pige, moi, une matinale en moins, c'est 4000 euros qui rentrent pas. Voyez, c'est ça, le socialisme, ils sont même pas élus que vous perdez déjà de l'argent, tu m'étonnes que les gens votent à droite. Donc ok, la semaine dernière, vous m'avez zappé, non mais c'est un choix, bon j'ai un peu pleuré, et je me suis dit "Tanguy, mon amour, Léa et Nicolas sont passés à autre chose, le trouple qu'on formait a explosé, fais un break, pars en vacances". C'était vendredi, je suis allé sur Google, j'ai tapé "idée voyage culturel", ça m'a sorti Dubaï, je suis revenu en arrière, ai réalisé que ça n'avait pas écrit "turel", donc forcément, et là je me suis dit "tiens, et Ibiza ?". Ibiza, je ne connais pas, mais je sais que Nico, la chanteuse du 1er Velvet Underground, y est morte en 88 après avoir chuté de vélo, et ça, jeudi, elle n'en a pas parlé, Hidalgo, du danger de la bicyclette. Oui, Nico, cette allemande à la voix grave et sépulcrale, qui reflétait bien toute la joyeuseté de son pays d'origine, a pris dans sa vie toutes les drogues mais est décédée à vélo, elle était faite pour le Tour de France. Bref, du coup, Ibiza, ça m'a traversé l'esprit, je me voyais déjà en soirée mousse, la seule fois où avant j'ai fait ça c'est quand le hublot de mon lave-linge a lâché un samedi à 22h.

Seulement mardi, j'ai écouté Jean-Michel Blanquer, le célèbre jet-setteur de la rue de Grenelle, et il a dit à Gilles Bouleau, cet homme aux fossettes si adorables qu'on a envie de couler de la résine de Carglass à l'intérieur pour qu'il soit moins sexy que nous, je cite Blanquer "Ibiza l'hiver, c'est pas du tout comme l'été". Traduction "moi aussi je pensais que ça allait être la grosse jaille, en fait j'ai passé 4 jours à regarder des vieux se baigner", oui parce que les personnes âgées ont une coutume que n'ont pas les moins de 75 ans, l'hiver ils se baignent. Même au Crotoy en février il y en a qui le font, après ils sont congelés, on dirait des Croustibat, et, je le dis pour les mecs, si vous le faites, plutôt porter un short ample, parce qu'en petit slip dans de l'eau à 11 degrés, après techniquement vous êtes une statue de discobole à poil dans la Grèce antique. Donc à Ibiza, imaginez, j'ai regardé la météo, là il fait 13 avec du soleil, il doit y avoir un paquet de néerlandais en train de cuver dans la flotte. C'est pour ça que Blanquer ne s'est pas plu là-bas, parce que quand vous lui dites Nico, il pense que c'est un pote, et que même s'il y était allé en plein été, il a l'air assez éloigné du monde de la house. Autant Jack Lang qui a 103 ans, vous le lâchez à Ibiza, il gobe 4 cachetons et finit au petit matin à danser avec les mouettes, autant Blanquer, on sent qu'on est plus sur un fan de France 3 qui le soir met un plaid sur lui parce qu'il a froid aux genoux.

Et comme j'étais absent jeudi dernier, grand-remplacé par Mme Hidalgo, je me suis dit "ce voyage, il faut le faire avec Léa et Nico, pas celle de Lou Reed, celui de Dominique Seux". Mais où aller ? Ibiza, l'hiver, c'est nul. Mykonos, les boites sont fermées à cause du Covid. La Corée du Nord, c'est compliqué, à la douane ils désossent entièrement votre voiture, puis ils vous désossent vous. L'ile de Ré, peut-être, Lionel Jospin y vit, on pourrait lui suggérer de se présenter à la présidentielle, ça manque de candidats de gauche depuis que Montebourg a rejoint bbzzz bbzz et biziz biziz, ses amies abeilles. Bon, on part où vous voulez, le principal est qu'on soit ensemble et qu'on se rabiboche.