Le 27 mai dernier, Léa, vous receviez ici même Booba, un homme au physique massif, il a tellement la carrure d'un Citroën Berlingo que quand les gens le croisent dans la rue ils se mettent à faire du stop.

Booba était alors le roi du rap hexagonal, mais c'est fini, cette semaine, l'un de ses concurrents a plié le game comme dirait Régine, c'est le king de la punchline, il est méchant, il est aigri, il est vicieux, c'est MC Fanfan, François Hollande (…). Et ouais, les gros, François Hollande, c'est le nouveau Booba, seulement c'est un ieuv, donc il ne prend pas le mic mais écrit des bouquins. Vous savez, ces trucs en papier sur lesquels il y a des histoires, comme Netflix sauf que les pages ne s'enchainent pas toutes seules, il faut les tourner, c'est ooold. Dans son livre, intitulé "Affronter", mais qui aurait pu s'appeler "Vos mères", François Hollande, le duc de Tulle, il est seul mais il écrit bien, on l'appelle le ver solitaire, Hollande n'épargne personne. Macron ? Il le traite de voyageur sans boussole, bouh, ça fait mal, oui boussole, il n'est pas encore passé au GPS, Hollande c'est un daron à l'ancienne, en 2021 il vit comme Marco Polo. Et ce n'est pas fini, de Macron, il dit aussi qu'il saute d'une conviction à l'autre comme une grenouille sur des nénuphars, il l'a clashé, Macron lui répondra ce soir dans Planet Rap sur Sky, avec son crew, Jean Castex, venu des cités du sud-ouest et Olivier Véran, l'homme qui pique plus vite que son ombre, dans le game, on l'appelle le hérisson.

Mais attendez, parce que wesh, Hollande a aussi clashé Zemmour, c'est un ouf, parce que Zemmour, c'est le n°1 du gangsta-rap sur Paris. 2Pac en 93 à côté de Zemmour c'était Candy qui épouille son râton-laveur avec la bouche en cœur. Zemmour, c'est du gros doss, hier il a sorti son gun, un fusil d'assaut, il va signer sur le label de Dr. Dre, son existence, c'est flingues, filles et provoc, si on découvre qu'en plus il fume des spliffs, il va régner sur le trafic de la porte de St-Ouen à la Chapelle. Dans son livre, Hollande traite Zemmour, je cite, de "petit chose", il faut avoir la ref, Hollande à décrypter c'est le nouveau Da Vinci Code. En fait, c'est du Detdau, enfin, du Daudet, Alphonse Daudet, Hollande fait du hip-hop lettré, si t'as pas fait une prépa littéraire ou si tu n'es pas Augustin Trapenard, tu passes à côté. Laeticia Hallyday, elle est pas près de voter à gauche. Attendez, c'est pas fini, Edouard Philippe en prend aussi dans la cefa, avec Hollande tout le monde est servi, son livre, c'est considéré comme une arme létale, il faut savoir que tous les maitres-chiens ont abandonné leurs dobermans le long de l'A13, à la place, sur l'ennemi, ils lancent le livre de François Hollande, le sniper du 1.9. Edouard Philippe, Hollande le compare à un poulpe qui se dissimule derrière un nuage d'encre, c'est méchant, personne n'a envie d'être un poulpe, ces créatures molles qui font penser à Michel Houellebecq s'il s'était fait greffer 4 bras en plus. Ah mon dieu, que m'arrive-t-il, je clashe moi aussi, je suis influencé négativement par MC Fanfan.

Le livre "Affronter" de François Hollande, c'est plus fort que tous les titres d'Eminem depuis sa naissance. Ça fuse, Mélenchon ? Hollande le traite de boulet. Montebourg ? Il dit "c'est un Zorro qui pourrait devenir un zozo". La seule personne qu'il kiffe, c'est Anne Hidalgo, et c'est pas gagné, parce que passée la borne Vélib, il y a personne qui la remet, mais le duc de Tulle, c'est son parrain. Au pire si elle ne passe pas le 1er tour, il la fera entrer sur la saison 3 de la série Validé sur Canal. François Hollande, il n'est tendre avec personne, il fait du sale, il est venu pour kicker des postérieurs à coups de mocassins, c'est la sneaker des seniors. Même la gauche, il parle de candidatures lilliputiennes, mais d'où tu traites les gens de Lilliput, mec ? Ça va trop loin, ras-le-bol du hardcore, revenons aux bases du mouvement : peace, unity, love and having fun.