Mardi, l’ancien ministre Paul Quilès est mort. Heureusement 30 minutes plus tard, il est revenu à la vie, c’est quelqu’un qui a des journées très chargées.

Quand moi j’ai un dej 2 rendez-vous, je pète un câble, lui meurt puis ressuscite le même soir, ça doit être crevant. OK, le terme est mal choisi. Bien sûr c’était une méprise, des élus l’ont dit mort, des médias ont repris, dont l’AFP qui en 2015 avait déjà annoncé le décès de Martin Bouygues, lequel est toujours vivant, donc si ça se trouve dans 2 mois Prince va sortir un album, on sait plus. Un soir Macha Béranger va essayer de badger à l’entrée de Radio France en disant au vigile « faut pas croire tout ce qu’on dit sur le net », bref. Et là j’ai réfléchi, je me suis assis, tel le penseur de Rodin, quand je réfléchis je me mets toujours comme lui, nu avec une main sous le menton, c’est pour ça que l’hiver je réfléchis peu parce que j’attrape la crève, en gros je suis pertinent sur juillet-août, et encore, si je suis dans le sud, et je me suis dit « c’est triste de ne parler des gens que quand ils meurent ». C’est pourquoi je vais vous parler de Paul Quilès de son vivant. Paul Quilès est né le 27 janvier 1942, Jean-Pierre Elkabbach avait alors 38 ans. Dès le lendemain de sa naissance, il adhère au Parti Socialiste, un truc qui se faisait à l’époque mais plus aujourd’hui, comme l’épilation du pubis en triangle ou la coupe mulet. Il fait polytechnique, travaille pour Shell, où il est payé en points cadeau, ce qui lui permet en 87 d’obtenir jusqu’à 4000 serviettes à l’effigie de Fido Dido, puis devient ministre de la défense, de septembre 85 à mars 86 (6 mois, c’est peu), ministre de l’intérieur, d’avril 92 à mars 93 (11 mois, c’est peu), il a décroché ces 2 missions via l’agence Adecco de son quartier. Voilà, après le souci avec Paul Quilès, c’est que c’est un homme sérieux, avec une bio moyennement fun, sur l’échelle Patrick Sébastien de la déconne, qui va de 0 à pouet-pouet, on est à -120. Paul Quilès, c’était le Bruno Le Maire de l’époque, pas de vague, une fois il a traversé en dehors du passage piétons, il est allé se livrer de lui-même à la police. Une couv de Paris Match avec Paul Quilès, on ne l’aurait pas vu barbotant dans l’eau avec une collègue, mais en train de ramasser sur la plage les crottes d’un chien qui n’était pas le sien.

Paul Quilès, Paul Quilès, Paul Quilès, parlons des gens tant qu’ils sont là, ras-le-bol des morts. Ce matin, je veux célébrer les vivants, Yannick Jadot, dont le projet de Sandrine Rousseau est de le foutre dans le bac à compost, mais qui s’accroche. Michel Drucker, qui est toujours là, il a déjà enterré 82 chiens, à l’hôpital on lui a changé les ¾ du corps, il a la vie d’une 206 turbo de 3ème main, mais il reste, assis sur son canapé, à faire semblant d’apprécier la dernière chanson de Claudio Capéo. Alain Delon, parlons de lui tant qu’il est là, j’avais adoré le film la Piscine, que j’ai vu à 16 ans, c’était sexy, les corps alanguis, le soleil, ça m’a incité à aller à la piscine, municipale, je me suis retrouvé au milieu du cours d’aquagym du club des otaries brestoises, les 79-85 ans en bonnet de bain, j’y suis plus retourné. Les 130 km/h sur autoroute, célébrons-les, si Hidalgo passe, un Paris-Amiens, ce sera à biclou, tous les 4 kms il y aura un stand de distribution d’EPO. Pierre Soulages, 101 ans, parlons de lui, il ne peint que du noir, vous voyez la Reine Elizabeth ? C’est l’inverse. Roland Dumas, 99 ans, toujours là, un grand monsieur de la chaussure, une blague pour les vieux. Sont vivants Sidney Poitier, Gina Lollobrigida, Kundera, Tippi Hedren, Godard, Hubert Reeves, Yoko Ono, Pierre Richard, Jean Tiberi, ah Jean Tiberi, il avait reboosté la démocratie, avec lui aux élections parfois il y avait 119% de participation. Le temps passe, rendez-vous compte, Chuck Norris a 81 ans, fini les coups de santiags dans la gueule, s’il fait ça aujourd’hui il reste coincé la jambe en position haute et sa femme s’en sert comme porte-manteau. Paul Quilès aura eu une chance : celle de lire de son vivant la ribambelle des hommages de ceux qui le croyaient mort. Bonne journée, M. Quilès.