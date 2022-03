Salut les amis, elle est pas formidable, cette campagne présidentielle ? Non, elle est chiante…

Tiens, c'est marrant, on entend à l'antenne ce que vous pensez dans votre tête, ça a évolué, la radio. On n’est plus sur le transistor à sa mémère. Mais c'est vrai que c'est loin d'être palpitant, d'un côté on a McKinsey, heu, Mac… ron, pardon. Lui a à peine commencé sa campagne, il n'a pas le temps, il passe sa vie à passer des coups de fil à Poutine pour le détendre, je pense qu'il lui fait de l'ASMR. L'ASMR, ah oui, c'est vrai, vous êtes vieux, j'explique, ce sont des stimulis auditifs destinés à provoquer le plaisir, Nicolas Sarkozy a beaucoup de plaisir, puisque Carla à la gratte sèche, c'est de l'ASMR. Alors, spoiler, Poutine n'est pas calmable, même Christophe André avec 10 tonnes d'infusions à la fougère dans un container ne pourrait rien faire. Il est persuadé de combattre les nazis, c'est une sorte de gamer sans console de jeux. Un jour avec sa parabole, il a dû capter sur W9 une rediff de la 7ème Compagnie au clair de lune, il a cru que c'était le 19h45 de M6 et il a pété un câble. Donc Macron est le candidat qui fait la campagne la plus minimaliste de l'histoire, il est à la politique ce qu'est Pierre Soulages à la peinture. Je pense que lui-même le jour du vote, va dire "ah non, je mérite pas, j'ai fait une conf de presse et 2 TikTok, allez, je vote Jean Lassalle". L'autre a parcouru la France à pied en long en large, et souvent en travers, parce qu'il n'est pas descendu à moins de 3g depuis 87, il mérite.

Alors face à Macron, on retrouve sa partenaire habituelle du scrutin, Marine Le Pen, c'est une sorte de Danse avec les Stars sans danse et qui se produit tous les 5 ans. Elle se prépare déjà pour le débat du 2nd tour, parce qu'en 2017, elle avait fait une sorte d'AVC en direct, elle remuait en disant des choses incompréhensibles, donc là, même si elle récite du Jul en breakant sur la tête, ça apparaitra comme quelque chose de posé à côté. 3ème dans les sondages, c'est Jean-Luc Mélenchon, il monte, il monte, il monte, techniquement, c'est une mouette. On va le retrouver à la Baule, ce sera le seul mec de gauche là-bas. Ensuite, il y a Eric Zemmour, qui chute, j'ai lu un article sur le site d'Europe 1 intitulé "en difficulté, Eric Zemmour franchit un pas de plus dans la radicalité", si Europe 1 dit ça, c'est vraiment qu'il se lâche. En fait, il propose de faire repartir un million d'étrangers en 5 ans, Jane Birkin, maintenant qu'il y a le Brexit, allez hop, dehors. Mais ça sera surtout des arabes, puisqu'il veut organiser des charters avec l'aide de la Tunisie, de l'Algérie et du Maroc, les gens là-bas n'auront même plus besoin de faire des bébés pour peupler le pays, Zemmour en 5 ans, il fait passer la population d'Oran de 600 000 habitants à 4 millions 2, il va mettre tous les étrangers là-dedans, des chinois, des belges, Charline va se retrouver à Alger, elle va rien comprendre.

Sinon, Valérie Pécresse n'a toujours pas le soutien de Nicolas Sarkozy, qui fait le mort, il se cache, vous allez voir qu'on va retrouver Xavier Dupont de Ligonnès avant Sarko. Quant à Anne Hidalgo, la parachutiste de l'extrême catégorie sondages, ça y est, elle a un soutien, François Hollande, donc on ne sait pas si c'est un soutien ou un gage. Hollande a dit "oui, votez tous aaahiiaooo", les gens ont dit "qui ça ?", "aaahiaoaoo", "qui ça ?", et là il a craqué, il s'est mis à hurler "mais l'autre, là, qui fait 2%, ça va". Parce qu'ils se détestent tous les deux, autant qu'Alain Souchon déteste l'objet peigne. Surtout que Hollande, cet hiver, montait une candidature à la présidentielle, pensant qu'Hidalgo allait renoncer, mais elle, c'est le Terminator, même à -12% elle continue. Et maintenant, l'entourage de Hollande dit qu'il pourrait se présenter aux législatives, si là non plus ça ne marche pas, il se tournera vers l'élection de son syndic de copro à Tulle. Et s'il échoue, à lui l'élection des délégués de classe de 3ème B du collège Robert Desnos, il siégera au conseil de classe à côté de la jeune Louise, 15 ans.