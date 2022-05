Ah là là, j’adore les jours fériés, il y a une ambiance particulière, on est détendus, Jérôme, Alexandra, j’y croyais pas trop, au fait que vous veniez en pyjamas.

Et puis on n’est pas là à parler d’Elisabeth Borne, les jours fériés, Elisabeth Borne, on s’en fout. Ce matin, on a parlé de la grotte Cosquer, pour les auditeurs qui écoutent France Inter uniquement à 8h57 le jeudi (80% des gens, il parait), je vous raconte l’histoire. En 1985, un plongeur du côté de Marseille, Henri Cosquer, plonge, c’est ce que font les plongeurs, parce qu’une fois sapés en combinaison néoprène moulante, ils ont honte donc partent se cacher sous l’eau, les poissons eux, ne jugent pas. Cosquer, à 35 mètres sous la surface, niveau dit aujourd’hui d’Anne Hidalgo à la présidentielle, voit un trou. Il s’y engouffre, parcourt un boyau de 175 mètres, encore plus long que le colon d'un sénateur, et là il découvre une grotte, avec 500 peintures, soit 500 de plus qu’il y en a au Musée de Dubaï, puisqu’il n’existe pas. Il ouvrira dans 50 ans sur l’expo « Nabilla et Thomas, l’âge d’or de Dubaï », avec des moulages de fessiers et de pectos, et des toutes petites billes accompagnées d’une étiquette avec écrit dessus « moulages de cerveau d’influenceur ». La grotte Cosquer, c’est donc 500 peintures représentant la vie il y a 30 000 ans, on voit des chevaux, des bouquetins et Michel Drucker à cheval sur un bison. Mais on y voit aussi des animaux marins, des phoques et des pingouins, et là on réalise que ça a changé, Marseille, aujourd’hui sur le Vieux Port l’été, un pingouin, il tiendrait 16 secondes avant de crever, même Mado la Niçoise elle transpire quand elle y va. Mais à Marseille il y a 30 000 ans, on était en pleine ère glaciaire, les gens ne jouaient pas aux boules mais aux boules de neige, si c’était resté comme ça, Pagnol ça aurait peut-être été le Lars Von Trier des années 30. Il y a aussi sur les parois 8 représentations sexuelles, sans doute dessinées par des mecs, parce que les proportions ne sont pas respectées.

Donc Henri Cosquer en 85 découvre la grotte, qui par conséquent porte son nom, moi qui rêve de passer à la postérité, autant vous dire que là je tape sur tous les trottoirs pour voir si ça sonne creux. Hier, j’étais content, je trouve une cavité, j’y descends, il y a des marches, 1er indice, je me dis « je suis pas le premier », et là je tombe sur un unijambiste en train de jouer de l’accordéon, oh je réalise que je suis dans le métro. Mais bien sûr, aucune grotte ne sentirait autant le pipi. Moi tout ce que j’ai trouvé, c’est un jour un billet de 5 euros par terre, bah on n’a pas changé le nom du système monétaire européen pour lui donner le mien. Mais revenons à la grotte, petit souci, l’accès est sous l’eau, déjà pour la Tour Eiffel il y a 2h d’attente alors si c’est pour patienter coincés entre 2 mérous et tata Gisèle engoncée dans son équipement de plongée, c’est pas possible. En plus, dans ce pays d’ivrognes, la moitié des gens à qui on va dire de venir avec leur bouteille, ils vont partir sur un Chinon. Et puis 2nd souci, c’est que le niveau des océans monte inexorablement, j’ai un ami qui vit à Nevers, il vient d’investir dans l’achat d’une bouée licorne. La grotte est donc encore moins accessible, de moins accessible que cette grotte, il y a juste Anne Wintour à la Fashion Week de Paris.

Et donc solution, la grotte a été reconstituée à partir d’une modélisation 3D, je ne sais pas ce que ça signifie mais rien que de dire ça, on a l’impression que je suis très pointu sur le sujet. Moi en 3D j’ai juste vu Camping 2, les poils de torse de Franck Dubosc j’avais l’impression d’être dedans, je me souviens, j’avais jeté les lunettes. Je me sentais sale, je m’étais douché 16h. Et bientôt, il faudra tout reconstituer, puisqu’on est en train de détruire l’ensemble de notre environnement, la 3D a donc de l’avenir. Je le dis aux jeunes, faites de la 3D. Je vous laisse, je vais essayer de trouver une grotte.