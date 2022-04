Tanguy est de retour après son covid

Oui je n'étais pas là la semaine dernière, je vous ai regardé sur le débat d'entre-deux-tours Léa, bravo, vous avez su rester bien droite et ainsi servir de tuteur à Gilles Bouleau, qui dormait. Voilà, la présidentielle, c'est fini, sauf pour Jean-Luc Mélenchon, qui reste dans la course, il a lancé le concept de 3ème tour, c'est comme la 3ème mi-temps mais sans gens ivres et nus, donc on est d'accord, ça n'a aucun intérêt. Et donc on a réélu Macron, mais pas le Macron d'avant, Macron 2, il l'a dit, il veut changer, moi chaque 31 décembre je dis ça pour l'année qui arrive et le 1er janvier je fais comme la veille, mais lui a plus de volonté. Macron, il se transforme, il y a eu le banquier, le winner, l'homme contrit qui écoute, le médecin, le chef de guerre, le modèle poilu pour le catalogue des canapés But, là ça va être autre chose, le seul truc qu'il n'a pas fait, c'est Dalida dans un cabaret transformiste, mais rien n'est perdu, une victoire de Marine Le Pen en 2032 quand elle aura eu 10 ans de plus pour bosser ses fiches, et ça lui libèrera du temps pour ça. Macron, il y a déjà eu plus de versions que la Freebox.

A propos d'internet, championnat départemental de la transition, vous avez vu cette panne hier ? Il y a des gens qui ont sectionné des câbles, chose qu'on fait en Chine dès que quelqu'un écrit "Xi Pinjing est moyennement gentil', ils ont une marge de tolérance très petite. Mais nous, on n'est plus habitué à vivre sans le web, il y a des français hier qui ont été obligés de se parler, certains se sont mis à hurler "mais qui êtes-vous" en voyant un ado dans leur salon en train de jouer à la Switch, il s'agissait de leur fils, mais entre les mails, les WhatsApp, les Google Doc partagés pour le taff, on n'a plus le temps de se regarder. Le fils d'Anne Hidalgo n'a même plus le temps de voter pour sa mère, j'espère qu'elle a déshérité ce petit salaud, et qu'il ne récupérera pas les 12 vélos BTwin qu'elle a à la cave quand elle va mourir. Moi je rêve qu'internet s'arrête, déjà pour la radio, à cause des webcams, on est obligés d'être présentables, alors qu'avant, à la radio on foutait tous les moches dont on voulait pas à la télé. En 92, on n'aurait pas mis un Augustin Trapenard à l'antenne, les syndicats auraient dit "dégage, tu prends la place d'un moche". Sans les vidéos du 7/9 sur YouTube, on pourrait ne pas faire d'efforts vestimentaires, vivre comme vous Nicolas. Léa, vous pourriez chiquer, cracher des gros glaviots, vous resteriez une voix, Catherine Nay sur Europe 1, vous croyez qu'elle venait en tailleur Chanel, tu parles, une vieille salopette, son chien pelé qui pisse sur la moquette, 3 doigts dans le nez, c'était la Corinne Masiero des années 70. Sans internet, au resto, on ne prendrait pas le poke bowl aux 3 agrumes qui fait qu'après l'avoir bouffé on a faim mais qui rend tellement bien sur Instagram, non, on prendrait le hachis, le bon gros hachis qui ressemble à de la bouse de vache mis qui cale, les mecs dans les films de Claude Sautet, ils étaient pas sur un plat détox avec un serveur à la con qui leur dit "je vous souhaite une bonne suite de dégustation".

Non, le seul avantage d'internet, c'est que les gens peuvent se défouler, s'il n'y a plus internet, demain c'est la Révolution, avec Nathalie Arthaud qui dit "ah bah enfin, j'ai failli attendre". S'il y avait eu internet en 1789, les sans-culottes, les ancêtres des gens du Cap d'Agde, n'auraient pas mis ce souk, sur Facebook ils auraient écrit sous chaque post "Louis 16 démission", ça aurait canalisé la colère. Résultat, là on en serait à Louis 26, tout serait plus simple, l'Élysée, on ferait 300 studettes là-dedans et basta. Alors, ce matin, tout est revenu à la normale, il y a internet partout, c'est pourquoi je me suis lavé. Et pour les gens en zone blanche qui ne voient pas à quoi je ressemble, voyez Brad Pitt ? Ok donc je suis mieux.