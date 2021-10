Alexandra, Jérôme, les vêtements que vous portez aujourd'hui, surtout gardez-les, on est d'accord, ils ne sont pas oufs mais si vous devenez des stars, ils vaudront très cher.

Alors ok, vous allez me dire "oui, on est sur le 7/9 de la 1ère radio de France, on est déjà des stars, petit d'homme", mais là je parle de devenir d'énormes stars, comme Marine Le Pen dans le monde des échanges franco-hongrois ou Michael Jordan. Michael Jordan, c'est ce basketteur mythique, l'un des rares à avoir donné son nom à une basket, l'Air Jordan, pas grand monde fait ça, François Fillon sur 60 ans a porté des mocassins à glands, bon bah personne n'a sorti la Berluti Fillon à deux boules.

Et hier j'ai lu un article sur le site de France Info, nos collègues, nos petits loups, disant qu'une paire de baskets portée par Michael Jordan s'était vendu 1 472 000 dollars à Las Vegas, la ville où personne n'est sobre, Las Vegas, c'est le Dunkerque américain. Je sais, c'est hallucinant, si moi j'avais 1 472 000 euros, je m'achèterais une villa sur la côte, un F2 à Paris ou 2 676 363 Télé Z, enfin, des choses utiles. Mais des baskets, déjà portées en plus, je vois pas le principe, parce qu'enfin, le pied de Michael Jordan, c'est un pied, c'est nul un pied, ça sent, parfois dans la piscine à Center Parc on choppe des verrues, alors ok, Michael Jordan ne va pas à Center Parc, le pauvre homme n'a sans doute jamais vu de chevreuil en train de se secouer la croupe sous un pin à 6h du matin, il ne sait pas ce qu'est la vie. Mais enfin, claquer 1 million dans des baskets usées, ça me parait aberrant, parce qu'il les a portées durant toute la saison en 84, donc elles sont moins fraiches que les Bogdanov le lendemain de la nuit des étoiles. Et c'est toute la différence entre les stars et nous, les stars gardent leurs objets pour un jour les revendre à prix d'or, et les côtes s'affolent, un chapeau de Geneviève de Fontenay c'est 29 euros, 13 pour une veste trop grande de Jean Castex.

Mais c'est surtout la basket qui part bien. En avril, des baskets de Kanye West, le rappeur timbré, se sont vendues 1,8 million de dollars, alors qu'il n'a rien gagné avec, peut-être un soir au bowling il a fait un strike alors qu'il les portait, mais c'est tout. Après, il faut que ce soit une star bankable, si Francis Lalanne met en vente ses bottes de poney, il ne va pas en tirer 1 million, si en échange on lui refourgue 4 tickets resto, ce sera déjà plus que bien. Quant à moi, je crois en ma destinée, je vais devenir énorme, donc j'annonce que je mets en vente ma paire de bottines + mes chaussettes en coton, ainsi qu'un boxer Le Slip Français, déjà porté mais j'ai une bonne hygiène intime, avis aux amateurs, mise de départ 1 million 5, on va faire sauter le serveur du Bon Coin.