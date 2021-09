Je n’aimerais pas être à la place de Yannick Jadot, ah la la, le malheureux. Le pauvre, Yannick Jadot, le pauvre.

Mardi il a remporté la primaire écologiste, ce qui pouvait lui arriver de pire, il est foutu, je préfèrerais être un agneau lors des fêtes de Pâques qu’être Yannick Jadot. Parce qu’il a gagné certes, mais de justesse, 51,03% des voix, c’est pas fou fou, même un satyre de 55 ans à l’élection des délégués de classe de 3ème aurait fait mieux. Et il a gagné contre quelqu’un de bouillant, Sandrine Rousseau. Une dame radicale, vous la croisez en SUV, elle vous crève les pneus, vous jetez un carton dans la poubelle normale, elle vous le fait bouffer, c’est la réincarnation d’Attila, à côté Martine Aubry c’est Heïdi qui caresse les chèvres de son papi. Dans un sens, elle a raison, il reste 4 ours polaires sur un glaçon de 2m2, il serait peut-être temps qu’on se bouge. Si les océans montent, Deauville n’existera plus, et où iront les Parisiens en week-end ? Dans l’Orne ? A Évreux ? Léa, vous vous en foutez, vous n’avez pas de week-ends, mais j’espère que vous pensez à nous. L’écologie c’est primordial, si les abeilles n’étaient pas en train de disparaitre, Arnaud Montebourg ne se serait pas lancé avec le slogan « la remontada » et la politique serait restée digne, là il serait au cul des ruches à fabriquer des gaufrettes au miel. Oui, Sandrine Rousseau est radicale, y compris avec les hommes, elle les aime déconstruits, c’est pas un délire d’Ikéa où ils seraient mis à vendre des mecs, non, ils sont encore sur les armoires en kit, ces losers. Ça signifie qu’on remet en question sa virilité, finis les barbecues qu’on fait les jambes écartées et quand on retourne une chipo, dans laquelle on se projette, on dit « alors c’est qui le roi de la braise, c’est Jean-René ». Moi je m’en fous, je suis déconstruit de naissance, le truc le plus viril que j’ai fait c’est un canevas à broder représentant un yorkshire, je m’étais piqué avec l’aiguille, j’avais dit « fini les activités de mecs ».

Mais là, c’est Yannick Jadot que Mme Rousseau va vouloir déconstruire, le pauvre. Il va à la présidentielle, où il faut se comporter comme un loup alpha dans une meute de loups, c’est à peine s’ils font pas pipi autour de l’Élysée pour commencer à marquer leur territoire, et il va devoir se brider. D’autant que Sandrine Rousseau a perdu mais que dans sa tête, elle a gagné, hier elle était sur Inter, dans le 13/14, l’émission que seuls les cons essaient d’écouter à 16h, elle a dit « quelque chose d’historique s’est passé ». Bruno Duvic en face cherchait de quoi il s’agissait bien sûr, l’anniversaire du 11 septembre, c’est passé, Jeff Bezos sur Mars, pas encore. Et en fait, elle parlait de sa propre candidature, tandis que des stagiaires élevaient derrière elle une statue à son effigie de 4 mètres de haut en copeaux de bois. Puis elle a déclaré « les courbes étaient en train de se croiser, à une semaine près, je gagnais ». Ça m’a rappelé Mélenchon qui en 2017 avait dit « à 600000 voix près, j’étais au 2nd tour », et je me suis dit « c’est quand même mal fait, le principe du vote, soit il y a pas le bon nombre d’électeurs, soit il y a pas assez de temps pour voter ». Parce qu’avec 4 mois de plus, potentiellement, Sandrine Rousseau faisait 80% des voix. 6 mois de plus, elle allait directement à l’Élysée, Macron lui aurait laissé les clés en disant « ras-le-bol des bras de fer avec Biden, je me suis déconstruit, demain j’ouvre une cabane à crêpes avec Christine & The Queens et Nicola Sirkis ». Et je me suis dit « même la vie est comme ça », vous vous rendez compte qu’à 12 semaines près, là on serait en train d’ouvrir nos cadeaux de Noël, en pyjama ? Et au lieu de ça on bosse, c’est mal fait. Sandrine Rousseau a raison, Jadot est un imposteur, l’horloge était de son côté, ainsi que les mouvements de la terre autour du soleil. Je comprendrais qu’elle n’appelle pas à voter pour lui, parce que c’est toujours comme ça, la présidentielle 2007, si on avait clos le vote en 2008, elle passait, Ségolène Royal. Quant à Kennedy, il roulait en décapotable le 21 novembre 63 au lieu du 22, il serait allé au bout de son mandat. Tout ça est injuste.