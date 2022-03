Voilà, nous sommes dans la dernière ligne droite de la campagne présidentielle la plus molle du monde, de moins marrant il y a juste se prendre la main de Will Smith dans la face quand on vient de refaire ses dents.

Alors bonne nouvelle, hier, Gabriel Attal a déclaré "les personnes contaminées par le Covid pourront aller voter", heureusement parce qu'on en trouve 200000 par jour, d'ici le 10 avril tous les communistes qui auront fait des Aperoussel se le seront refilé, donc il y aurait plus personne. Ca flambe, tout le monde est atteint, comme on dit dans le monde des tartes. Valérie Pécresse a eu le Covid, mais elle va mieux, dimanche elle fait son dernier meeting, au parc expo de la Porte de Versailles à Paris, hall B, c'est entre le mondial de la caravane et le salon de la saucisse. Elle a invité Sarkozy, qui ne viendra pas, il lui a déjà mis tellement de lapins qu'il y a de quoi ouvrir un élevage. L'entourage de Sarkozy dit, je cite, qu'il a choisi d'être dans une forme de distance", c'est réussi, je pense que Pécresse la sent bien, la distance, statistiquement, elle a plus de chance de croiser Xavier Dupont de Ligonnès que Nicolas Sarkozy. Elle fera un selfie avec le monstre du Loch Ness avant d'en faire un avec Sarko. Sinon avant-hier, Valérie Pécresse était en visite surprise à Roubaix, c'est le même concept que Rendez-vous en terre inconnue, on lui a bandé les yeux, une fois arrivée à Roubaix, elle a retiré le bandeau et, horrifiée, a dit "mais qui sont ces gens et pourquoi n'ont-ils pas de pulls Cyrillus ?". Une habitante de Roubaix lui a dit "on en a marre, il y a des dealers partout", je le précise pour Claude Askolovitch qui tout à l'heure me disait "c'est devenu difficile de trouver de l'ecstasy", donc peut-être faut-il se tourner vers Roubaix.

Sinon, Eric Zemmour va mieux, dimanche il n'entendait pas ce que lui criait la foule, en fait, c'était un bouchon de cérumen très spécifique, puisqu'il filtrait uniquement les mots "Macron" et "assassin", c'est une révolution dans le monde des ORL. Marine Le Pen, elle, enchaine les meetings, vendredi, elle sera à Stiring-Wendel, qui n'est pas une mini-culotte de soie mais une commune de Moselle. De son côté, Emmanuel Macron est lui aussi en pleine forme, ce matin, il avait sur la table un rapport de McKinsey sur la matinée du 31 mars, facturé 7 millions 2, le cabinet de conseil lui recommandait de prendre un café Dolce Gusto vanille puis d'enfiler son costume gris. Ce qu'il a fait, et il s'est senti très bien, les Américains, on a beau dire, mais sur les services, ce sont les meilleurs. Hier, Willy Schraen, président des chasseurs, a dit qu'il voterait pour Macron, l'autre président des chasseurs, vous lâchez les deux en forêt de Paimpont, ils abattent le loup, le renard et la belette, 15 minutes plus tard, il reste juste un hanneton et Nolwenn Leroy qui pleure. Dans le viseur de Willy Schraen, il y a Jean-Luc Mélenchon, qui veut interdire la chasse, Mélenchon qui n'arrête pas de monter, il s'y voit déjà, ce matin les Déménageurs Bretons ont sonné à l'Élysée avec son lit en 160 et ont dit à Brigitte "on pose ça où, madame ?", elle n'a pas su quoi répondre. Elle s'est dit "mon dieu, j'avais bien lu dans Marie Claire que le trouple était à la mode, mais Emmanuel aurait pu me demander mon avis".

Enfin, les petits candidats, Philippe Poutou, qui a un déficit de temps de parole de 1200h par rapport aux autres, sera en live sur France 2 à partir de demain jusqu'au 9 avril inclus pour se rattraper. Dans Télématin, il suivra des ouvriers en train de faire les 3x8, le soir il y aura un N'oubliez pas les paroles spécial révolution, le groupe chantera "Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos…", le candidat qui n'aura pas le mot plaine sera pendu avec les tripes d'un patron du CAC40. Enfin, pas de nouvelles d'Anne Hidalgo, qui devrait tenir un meeting ce week-end avec tous ses soutiens, ça se passera dans l'arrière-salle du bar-tabac Le Chiquito, Paris 11ème.