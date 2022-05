Il devrait y avoir une loi empêchant le 1er mai de tomber un dimanche, parce que là on n'a pas le temps de bronzer, moi je n'ai pu me faire que le bras gauche, j'ai un bras blanc, un bras noir, quand je suis torse nu on dirait le yin et le yang.

C'est un coup à finir star en Chine, comme les pandas du zoo de Beauval ou Jean-Pierre Raffarin. Pour les distinguer, Raffarin c'est celui qui s'épile. Et qui, quand on lui sert du bambou, s'écrit "merci chérie, mais normalement le samedi tu me prépares ta blanquette". Donc le 1er mai, tintin, on l'a dans le nez, et le 8 mai, ça va être pareil, encore un dimanche, et là aussi, ça va, je sais que le 8 mai c'est la fin de la 2nde guerre, mais le 9 aussi la guerre était finie, donc on devrait pouvoir décaler. On est en 2022, on peut se faire livrer des sushis à minuit ½, à 4h30 un dimanche on reçoit des mails de son boss, c'est fini, les horaires, les dates. Flexibilité. Je rappelle qu'Hitler lui-même s'est suicidé le 30 avril 45, un lundi en début d'après-midi, donc sur son temps de travail, il était déjà dans la flexibilité. Il a mis fin à ses jours un lundi, vraiment, le lundi, personne n'aime ça.

Moi je vais vous dire, il y a beaucoup de méchancetés proférées sur les catholiques, "oui, des curés ont tripoté des enfants parce qu'ils confondaient l'autel et l'hôtel", déjà tout ça part d'un déficit en orthographe, Bernard Pivot ne tripote personne, s'il veut se défouler il fait des macramés avec ses sourcils. On dit aussi "oui, les cathos, à la Baule l'été il y a que ça, c'est à cause d'eux qu'on continue à produire des chaussures bateau", d'accord, mais en attendant, le lundi de Pâques, il tombe un lundi. A chaque fois. C'est pratique, parce que ça veut dire que les enfants du pape François, ils savent quel jour ils vont aller à la France Miniature et quel jour non. Heureusement qu'on a les cathos, le 1er mai, c'est rapé, le 8 mai c'est rapé, mais grâce à eux, il y a le jeudi de l'Ascension, le 26, là aussi c'est toujours un jeudi, les types sont hyper-organisés. Je pense que c'est un catholique qui a inventé Google Agenda, alors qu'au contraire, la besace des filles, c'est clair ça a été créé par un musulman, là-dedans il y a des clés, 3 chargeurs, des pièces, des billets de banque si c'est la besace de Laeticia Hallyday et que vient de sortir un best-of de Johnny Hallyday, c'est le bordel. Pas de repères, parce que les musulmans suivent la lune, comme les loup-garous, la seule différence c'est que dans une fête de loup-garous il n'y a jamais un drapeau algérien. Ou alors il s'agit d'un algérien très poilu qui n'a pas porté d'appareil dentaire. Alors que dans chaque manifestation humaine, il y a toujours un drapeau algérien et un drapeau breton, ça n'a pas raté, hier, 1er mai, il y en avait. Enfin 1er mai, tu parles, je suis à moitié bronzé.